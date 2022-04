Brooklyn Gorana Dragića doživel še drugi poraz

Košarkarji Brooklyn Nets, katerih član je tudi Slovenec Goran Dragić, so v prvem krogu končnice severnoameriške lige NBA proti Boston Celtics doživeli še drugi poraz. Kelti so v domači dvorani tokrat po zaostanku za 17 točk v drugi četrtini pripravili preobrat v zadnji in s 114:107 premagali mrežice ter v boju na štiri zmage povedli z 2:0.