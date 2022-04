V letošnji sezoni so ljubljanski odbojkarji na vseh treh medsebojnih tekmah premagali Kamničane, ob tem pa so v celotni sezoni izgubili le eno tekmo. Razumljivo je, da so bili zato v vlogi favoritov, kar so v prvi finalni tekmi končnice tudi potrdili na taraflexu dvorane Tivoli. Na njihovi strani je bila predvsem učinkovitost v napadu, kjer se je ob 61-odstotni uspešnosti izkazal Nikola Gjorgiev, ki je bil s 26. točkami tudi najbolj učinkovit igralec tekme. Kamničani so tekmo končali le s 36-odstotnim napadom, Ljubljančani s 50-odstotnim.

V uvodnem nizu so ljubljanski odbojkarji sredi niza z asom Mateja Köka povedli z 18:12 in prednost ohranili do konca. Bolj izenačen je bil drugi niz, v katerem sta se ekipi do 14. točke menjavali v vodstvu, v režiji odličnega Gjorgieva pa so varovanci Mladena Kašića pobegnili za štiri točke (20:16). Tako izkušena ekipa prednosti ni zapravila. Najbolj razburljiv in kakovosten je bil tretji niz, ki je večkrat dvignil na noge ne prav polno dvorano Tivoli. Kamničani so bili že na pragu prvega osvojenega niza, saj so imeli tri zaključne žoge, vendar so domačini na servis Matica Videčnika izid izenačili, nato pa z asom Köka izkoristil tretjo zaključno žogo.

»Prva dva niza smo bili res dobri v vseh elementih igre, v tretjega pa smo morda vstopili malce z 'levo' nogo, na drugi strani pa so se Kamničani dvignili v igri. Veseli me, da smo s preobratom prišli do še ene zmage, ki bo še bolj dvignila našo samozavest. Čakata nas vsaj še dve tekmi, verjamem, da bo v Kamniku še težja, vendar si želimo prvenstvo končati v svoji dvorani,« je bil po 52. zmagi svoje ekipe zadovoljen Alen Šket, sprejemalec ACH Volleyja. Manj razlogov za dobro voljo je imel na drugi strani njegov reprezentančni soigralec Jan Klobučar. »Domačini so v tekmo vstopili zelo odločno, niso delali nobenih napak, odlično je deloval njihov blok v povezavi z obrambo, kar bi lahko rekli za vso tekmo, saj so rešili kar nekaj težkih žog, predvsem pa je bil nezaustavljiv Gjorgiev. Preprosto nismo našli rešitve, kako ga zaustaviti. Škoda za zadnji niz, a če bomo svojo igro stopnjevali tudi v prihodnjih tekmah, se doma lahko nadejamo boljšega izida. Bolj moramo zaupati svojim sposobnostim,« je dejal Jan Klobučar.