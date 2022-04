Bravo je na tekmi polfinala slovenskega pokala posnemal Real Madrid. Tako kot so Madridčani v nedeljo v španskem prvenstvu na gostovanju pri Sevilli ob polčasu zaostajali z 0:2, je tudi Bravo proti Domžalam, v drugem pa uprizoril epski preobrat s tremi zadetki, med katerimi je bil zmagoviti globoko v sodnikovem dodatku. Bravo je bil ves prvi polčas tekme v Šiški v šoku, ko so izkušene Domžale v prvih 25 minutah dosegle dva gola po izjemnem strelu Ibričića s 25 metrov in zadetku Klemenčiča z glavo. Bolj je kazalo na vodstvo gostov 3:0 kot znižanje izida na 1:2.

»V prvem polčasu fantje niso izpolnjevali načrta, da bi bili kompaktni, ampak so izgubljali ključne dvoboje, saj ni bilo odločnosti in intenzivnosti,« je razloge za slabo predstavo pojasnil trener Brava Dejan Grabić in priznal, da sta bila že pred tekmo prisotna velika nervoza in strah. Med odmorom je kolebal, ali naj nastopi z agresivnim nagovorom, a se je odločil za drugačen pristop. »Pojasnil sem jim, da so Domžale izkoristile, kar je slabega v našem načinu igre. Očitno je bilo to pravilno, saj so fantje iz slačilnice prišli bolj sproščeni in agresivni ter verjeli v preobrat,« je razkril Grabić, ki je z dvojno menjavo po uri igre naredil ključno potezo. Devetnajstletni Marjanac (ima potna lista BiH in Švice) je dosegel prvi gol za priključek in pri tem pokazal velik talent. Trontelj je prispeval podaji za prvi in drugi gol, pred katerim je Georgijević igral z roko in je bila enajstmetrovka (realizator kapetan Kramarič) dosojena po posredovanju VAR. Domžale so se znašle v šoku, kar je izkoristil do tedaj nevidni Bajde z zmagovitim golom v 94. minuti, ko je bil sam kot duh sredi kazenskega prostora. »V finalu si želim Koper. Šli bomo na zmago. Adrenalin bo dvakrat večji, kot je bil v polfinalu,« je končal Grabić, ki je ponosen na prvo uvrstitev v finale v zgodovini kluba.

Tekma je bila prava slika vseh slabosti Domžal spomladi, ko so brez zmage že devet tekem. »Ker nismo dosegli, kar smo želeli, je razočaranje veliko. Takšen je nogomet. V prvem polčasu je šlo vse po načrtu, tudi po prvem golu Brava smo še vedno imeli situacije, da bi s tretjim golom zaključili tekmo. Imeli smo vse, lahko bi zmagali. V zaključku tekme smo bili nespametni s serijo prekrškov na naši levi strani, s katerimi smo Bravu dajali ritem,« je menil trener Domžal Dejan Djuranović, ki je priznal, da je bila sezona neuspešna. Razloge za zdrs v spomladanskem delu je našel v tem, da ekipa ni našla pravih okrepitev, ko so na silo iskali zamenjavo za Kolobarića in Svetlina, medtem je prvi zvezdnik Ibričić (36 let) leto starejši. »Še naprej se vidim na klopi Domžal. Svoje delo opravljam, drugi pa bodo ocenili, ali zadovoljivo tudi za vodenje v prihodnje,« je izpostavil Djuranović, ki ga v nedeljo v Šiški čaka nova tekma z Bravom – tokrat za prvenstvene točke.

Celje na Bonifiki rešuje sezono Drugi polfinalist slovenskega pokala bo znan drevi po tekmi Koper – Celje, ki se bo na Bonifiki začela ob 20.15. Koper je v zmagovitem nizu, saj je na zadnjih šestih tekmah petkrat zmagal in enkrat remiziral. Celjane je letošnji sezoni premagal že trikrat, Jamajčan Parris jim je zabil že pet golov. »Veseli me, da smo v igri še za obe lovoriki. Nobena tekma s Celjem ni bila lahka, vendar se zavedamo svoje kakovosti in lahko premagamo vsakega. Tekmeca smo dobro analizirali, iz prejšnjih tekem smo se veliko naučili,« je povedal trener Kopra Zoran Zeljković.Celjani so nabrušeni, saj je osvojitev pokala edina pot v Evropo, s čimer bi tudi rešili sezono. »Zavedamo se priložnosti, zato je priprava maksimalna. Smo v zelo dobri formi, v garderobi smo oblikovali krasno vzdušje, zato je povezanost fantov na visoki ravni,« je povedal trener Celja Simon Rožman.