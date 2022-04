Pompeji so bili tragični, dekadentni, za marsikoga tudi navdihujoči. In morda ravno zaradi vsega tega javnost že z nestrpnostjo pričakuje za 21. aprila napovedano razstavo erotične umetnosti, najdene v pepelu nekoč več kot očitno precej živahnega mesta. S približno 70 najdbami, vključno z dvema medaljonoma, okrašenima s podobami satirjev in nimf, s slovesnega voza, odkritega lani, želijo pokazati, da so bili meseni užitki prisotni v domovih vseh slojev in javnih prostorih ter da na žgečkljive slike niso gledali kot na škandal oziroma sramoto.

Na ogled Priapova moškost

Razstava v Arheološkem parku Pompeji ponuja tudi spletno stran, ki bo obiskovalca preko aplikacije vodila po domovih vzdolž Vie del Vesuvio. Na ogled bodo erotične freske, vključno s tisto, najdeno leta 2018, ki prikazuje boga plodnosti Priapa, ki na tehtnici tehta svojo moškost, ter leto kasneje odkrito poslikavo s prizorom, ko Ledo oplodi rimski bog Jupiter v podobi laboda. »Očitno so bila domovanja bogatašev okrašena z več poslikavami, vendar so bile erotične podobe v Pompejih res zelo pogoste,« je za Guardian povedal Gabriel Zuchtriegel, direktor Arheološkega parka Pompeji, in dodal, da je to povezano tudi s tem, da so kot osnovo vzeli grško kulturo, saj veliko prizorov odraža grške mite in zgodbe, vzete iz grške tradicije. V izkopanih domovih so našli eksplicitne prizore spolnosti, podobne tistim, odkritim v javnih hišah tega starodavnega rimskega mesta, ki ga je pokopal izbruh Vezuva leta 79.

»Znanstveniki so dolgo razlagali, da so bili prostori, okrašeni s poslikavami z erotičnimi prizori, javne hiše. Dejansko pa je bil v hišah vedno tudi prostor, namenjen predajanju spolnim užitkom,« je povedal Zuchtriegel. Pogosto so mislili, da so bile slike, ki prikazujejo spolnost, v javnih hišah v resnici nekakšen vodnik storitev, ki so jih tam ponujali. »Res se zdi tako, saj so prizori običajno krasili prostor nad posameznimi vrati. Je pa precej tvegano stvari tako poenostavljati,« je dejal in poudaril, da vsakodnevno življenje takrat ni bilo nič manj zapleteno kot danes. »Zato je nemogoče, da bi samo iz slik z gotovostjo razbrali, kaj se je dejansko dogajalo.«

Prostitutke za nekaj kozarcev vina

Eno zadnjih najdišč, kjer so arheologi odkrili javno hišo Lupanar (lupa latinsko pomeni prostitutka), je razkrilo eksplicitne freske, vzidane postelje in napise po stenah s cenikom. Na osnovi tega ocenjujejo, da je bilo v Pompejih več kot 25 javnih hiš, Lupanar je bila največja, s petimi sobami v pritličju in petimi v prvem nadstropju. Prostitutke so bile večinoma sužnje iz Grčije in z vzhoda, cene storitev pa nizke, ne več kot nekaj kozarcev vina. Poleg tega se je prostitucija odvijala tudi v odprtih prostorih s pogledom na ulico, v gostilnah in toplicah. Freske iz predmestnih kopališč (Termae suburbane), od katerih jih je 16 še vidnih, so izrazito erotične, hetero- ali homoseksualne, in so prav tako interpretirane na dva načina.

Homoseksualnost je bila zgolj tolerirana

Na razstavi bo predstavljena tudi umetnost, ki prikazuje homoerotične prizore in vključuje kip, ki ga najdemo v Casa del Bracciale d'oro ali Hiši zlate zapestnice, enem najbogatejših domov v Pompejih. Predstavlja mladeniča, ki naj bi svojemu gospodarju služil med banketi pa tudi za spolne potrebe. »Ljudje gledajo erotične podobe Pompejev in vidijo osvoboditev, vendar so imeli tudi napisana in nenapisana pravila, pravzaprav to ni bil svet, ki bi dopuščal veliko svobode,« je dejal Zuchtriegel. »Vzemimo homoseksualnost. Vsekakor so jo tolerirali, vendar to ne pomeni, da je bila sprejeta v tolikšni meri, kot bi si to danes želeli,« je še povedal direktor razstave, ki bo na ogled vse do 15. januarja 2023.