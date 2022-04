»Seveda boli, če odločilni gol prejmeš minuto in pol pred koncem tekme, ampak zdaj je, kar je. Igrali smo v finalu, verjamem, da smo se česa naučili in da se bomo drugo leto vrnili močnejši,« je po porazu v peti odločilni tekmi finala alpske lige za Radio Slovenija dejal Gašper Glavič, strelec edinega jeseniškega gola.

S samo enim golom v nasprotnikovi mreži so jeseniški hokejisti končali tudi sobotno četrto tekmo pred svojimi navijači, ko so imeli prvo priložnost, da prvič osvojijo alpsko ligo. Doslej so vedno obtičali v polfinalu končnice. Prav neučinkovitost na zadnjih dveh tekmah je bila usodna za »železarje«, ki so v Asiagu odločilni gol prejeli po eni redkih napak švedskega vratarja Oscarja Froberga. Za Asiago je bil to drugi naslov v tem tekmovanju, s čimer se je izenačil z Olimpijo, ki je bila najboljša v letih 2019 in 2021, prvič, leta 2017, pa je zmagal Ritten. »Odločilo je, da smo bili premalo učinkoviti v napadu. Z enim doseženim golom težko zmagaš na kateri koli tekmi, kaj šele v finalu alpske lige. Dejstvo je, da so Italijani vso tekmo pritiskali, na koncu pa dosegli srečen gol. Lahko bi ga tudi mi, a nismo imeli te sreče,« se je s porazom sprijaznil tudi Miha Logar, branilec jeseniške ekipe.

Jeseničani so po koncu lanske sezone, v kateri so osvojili naslov državnih prvakov, ostali brez številnih nosilcev igre in trenerja Mitje Šivica, ki so se preselili k Olimpiji in z njo igrali v ligi ICEHL. Na mesto trenerja je prišel izkušeni Nik Zupančič, ki je z oslabljeno zasedbo naredil dober posel. V državnem prvenstvu so Jeseničani resda izpadli že v polfinalu, potem ko jih je v dveh tekmah izločila prav Olimpija, kljub številnim težavam in turbulentni sezoni pa so se uvrstili v finale alpske lige. »Dejstvo je, da smo bili že drugo tekmo zapored spet malo prekratki, vendar fantom nimam česa očitati. Nasprotno, lahko jim samo čestitam za borbenost in željo, ki so jo pokazali skozi celotno sezono. Dokazali so, da so se zasluženo uvrstili v finale, žal nam je na koncu malo zmanjkalo še za kaj več,« je svoje vtise strnil Nik Zupančič, ki se je po petih letih vrnil na Jesenice.

Če se je sezona za jeseniške hokejiste končala, pa se zagotovo ni za vodstvo kluba, ki bo moralo krepko zavihati rokave, da bi v prihodnje na Jesenicah gledali še boljši hokej. Morda v bližnji prihodnosti tudi v ligi ICEHL, kar bi bilo dobro tudi za slovenski hokej. Podporo s tribun vsekakor imajo, kar so gledalci dokazali z obiskom na četrti finalni tekmi, drugo, bolj pomembno vprašanje pa je, ali tudi finančno.