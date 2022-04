»To je naš poziv svetu. Morda je naš zadnjih poziv. Morda nam ostaja še nekaj ur ali dni. Sovražne sile so desetkrat številčnejše kot naše. Imajo prevlado v zraku, topništvu, pehoti, v opremi in tankih.« S temi dramatičnimi besedami in pozivom, naj mednarodna skupnost v mariupoljski železarni zajetim vojakom in civilistom zagotovi evakuacijo v tretje države, se je po pomoč preko družbenih omrežij obrnil tamkajšnji poveljnik Sergij Volina.

Govoril je le nekaj ur prej, preden se je iztekel še en ruski ultimat za predajo več tisoč ukrajinskih vojakov in civilistov, ki so se skrivali v ogromnem železarskem kompleksu Azovstal in v Mariupolju zagotavljali zadnjo črto obrambe pred popolnim ruskim prevzemom strateško pomembnega pristaniškega mesta ob Azovskem morju. Toda množične predaje ukrajinskih vojakov in civilistov tudi po preteku ruskega ultimata ni bilo. Ponovno so iz porušenega mesta poskušali vzpostaviti humanitarne koridorje za civilno prebivalstvo. Manjšemu številu naj bi v konvoju avtobusov vendarle včeraj uspelo zapustiti mesto, a evakuiranih ni bilo 6000, kot so si želele ukrajinske oblasti.

Ruska vojska medtem poskuša podreti globlje v Ukrajino na donbaški fronti, kjer je regija Lugansk že skoraj v celoti v ruskih rokah. Kljub okrepitvam ruskih sil – te sicer še niso dokončne – naj bi ukrajinski vojski uspelo preprečiti več prodorov ruskih vojakov. Spodletel naj bi denimo ruski poskus, da bi zavzeli mesto Slovljansk v Donecku, preko katerega bi utegnili obkoliti tamkajšnje ukrajinske sile.

Lovci in topništvo za obrambo ter denar za obnovo

Brez večjih premikov je medtem na pogajalskem parketu. Rusija, ki se že tedne pritožuje, da Kijev zavlačuje s pogajanji, je slednjič po navedbah Kremlja ukrajinskim pogajalcem predala pisni odgovor na mirovne predloge Ukrajine. Odgovor naj bi vseboval ruski predlog mirovnega dogovora, vendar včeraj niti v Moskvi niti v Kijevu niso podrobneje predstavili njegove vsebine. Iz Moskve so zgolj sporočali – žogica je sedaj na ukrajinski strani, v Kijevu pa je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatrjeval, da ni še nič slišal o domnevnem ruskem predlogu.

Zelenski še naprej poziva države k dobavi težkega orožja Ukrajini. Iz ZDA bo Ukrajina dobila tudi letalske dele, številne druge države pa napovedujejo dobavo težkega orožja. Dobavo topniškega orožja so že napovedali v ZDA, Veliki Britaniji in Kanadi. Da Ukrajine ne bodo pustili same, je na obisku solidarnosti predsedniku Zelenskemu v Kijevu zagotovil Charles Michel, predsednik evropskega sveta. V imenu sedemindvajseterice je napovedal nadaljnjo pomoč Unije pri obrambi Ukrajine, prav tako pa se za začetek maja pripravlja nova mednarodna donatorska konferenca za Ukrajino, ki naj bi pomagala zbrati denar za čimprejšnjo obnovo države.

Še močnejše razplamtevanje vojne v donbaški regiji se sicer pričakuje v naslednjih dneh. Ruski predsednik Vladimir Putin medtem še naprej razkazuje mišice z novim orožjem. Včeraj so preizkusili novo medcelinsko balistično raketo, ki so jo izstrelili s severozahoda Rusije, letela pa je vse do polotoka Kamčatka na jugovzhodu države. Pred testom so o tem po protokolu obvestili ZDA.