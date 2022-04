Košarka se je dokončno vrnila v Ljubljano. To je glavno sporočilo po tekmi osmine finala evropskega pokala, na kateri je Cedevita Olimpija pred okoli 8000 navijači v Stožicah porazila Türk Telekom. Dvorana je vseh 40 minut dihala s kapetanom Jako Blažičem in soigralci, po dvoboju s Partizanom v razprodanem Tivoliju pa so navijači poskrbeli še za drugi nepozaben košarkarski večer v letošnji sezoni. Kulisa, ki ji manjka le še vrnitev navijaške skupine Green Dragons, ni pustila ravnodušnih niti igralcev, ki so se več kot očitno energijsko polnili z odzivi s tribun. »Hvala navijačem, da so se zbrali v takšnem številu. Če bi imeli na vsaki tekmi takšno podporo, potem sem prepričan, da bi se Olimpija že vrnila v evroligo. Ljudje se morajo zavedati, da nam je z njihovo pomočjo precej lažje igrati. Ko prideš na parket in vidiš v dvorani skoraj 10.000 navijačev, potem iz sebe iztisneš še kakšen atom moči več, kot bi ga sicer,« je povedal ljubljenec občinstva Alen Omić.

Ko so v napadu pravi, je malo ekip, ki jim lahko sledijo

Cedevita Olimpija je v košarkarski poslastici izpolnila svoje naloge do popolnosti. Turško moštvo od samega začetka ni imelo najmanjših možnosti za zmago, saj so gostitelji pritisnili na plin od uvodnega sodnikovega meta in vodili vseh 40 minut. Dobro so vedeli, da nasprotniku hitra igra ne ustreza. Ob tem so bili kapetan Jaka Blažič in soigralci znova izredno razpoloženi v napadu, saj so v prvem polčasu dosegli kar 60 točk ob 50-odstotnem metu za tri točke. »Ko pogledam nazaj, nam je tisti poraz s Cibono prišel prav. Po dveh mesecih smo izgubili in znova se je ustvarila pozitivna napetost. Odigrali smo vrhunski prvi polčas. Ko nam gre v napadu in žoga lepo kroži, je malo ekip, ki nam lahko sledijo,« se je po veličastni zmagi smejalo trenerju Cedevite Olimpije Jurice Golemcu, ki manjšemu padcu v zadnji četrtini ne pripisuje večjega pomena. »To je bila posledica poteka tekme, saj smo ob koncu tretje četrtine že vodili za 30. Moramo pa to vzeti kot šolo za naprej. Nikoli ne smemo misliti, da je tekma odločena. V evropskem pokalu so ekipe predobre, še posebno v končnici, da bi odnehale. Garati moraš vseh 40 minut, saj si v nasprotnem primeru lahko hitro kaznovan.«

Skupaj z igralci je Golemac po uvrstitvi v četrtfinale poudarjal, da se tu ne nameravajo ustaviti. »Naredili bomo vse, da pridemo v evropskem pokalu čim dlje. Petkova tekma lige ABA proti FMP v Beogradu, ki nima rezultatskega pomena, nam ne ustreza. Glede na situacijo bo igralce težko prepričati, da najdejo pravi motiv. Načrt je, da jo izkoristimo kot trening pred četrtfinalom.« Kaj je še tisto, kar bi trener Olimpije rad, da moštvo pred koncem sezone popravi v igri? »Včasih se nam prikradejo težave z napadalnim skokom nasprotnika. Želim si, da bi predvsem zunanje igralce še bolje zapirali. Če poberemo skok, nas je nato težko zaustaviti.«

Igralci se zavedajo, da je ekipa kakovostna

Eden glavnih junakov zmage proti ekipi Türk Telekom je bil Alen Omić, ki je 15 točkam dodal še 16 skokov, z osmimi napadalnimi pa postal najboljši posameznik v tej statistični prvini v zgodovini evropskega pokala. »16 skokov? Samo še enega bi potreboval do osebnega rekorda. Škoda,« se je dobro razpoloženi Omić šalil s predstavniki sedme sile, tudi sicer pa je zaradi zabavnega karakterja postal ljubljenec ljubljanske publike, s katero med tekmo pogosto koketira in skrbi za dobro vzdušje. »Energija, pozitivnost, upornost. To sem jaz. Lepo je slišati, ko navijači vzklikajo MVP. Zahvaljujem se jim iz srca. Zaradi njih bom dal še več za mojo Olimpijo. Ne zanima me osebna statistika, temveč le to, da moštvo zmaguje.«

Po uspešnem košarkarskem večeru je bilo dobre volje na pretek, a Omić miri evforijo. »Nikakor ne smemo poleteti, temveč moramo ostati trdno na tleh, se dobro spočiti in pripraviti na naslednje izzive. Čutimo, da imamo dobro ekipo, ki lahko letos naredi nekaj velikega.« Kaj pomeni osvojiti evropski pokal, je nekdanji slovenski reprezentant že občutil. V drugokakovostnem evropskem tekmovanju je bil najboljši leta 2017 z Unicajo. »V glavi se mi stalno vrti film iz Malage. Tudi tam sem se ekipi pridružil januarja, ko je bila v slabem položaju. Potrebovali so zmage, da so napredovali v izločilne boje evropskega pokala. Upam, da se bo tokrat film odvil enako kot takrat. Verjamem v to, prav tako moji soigralci.«

Blažič takšnih občutkov ni imel že dolgo

Na krilih odličnega vzdušja v Stožicah je igral kapetan Jaka Blažič, ki je bil, kot že tolikokrat v zadnjih treh sezonah, prvi strelec moštva. Dosegel je 20 točk in brez težav prebijal nasprotnikovo obrambo, hkrati pa se razdvajal tudi v obrambi. »Od zadnje tekme rednega dela evropskega pokala proti Promitheasu do osmine finala je minilo deset dni, ves čas pa smo mislili le na Türk Telekom. Takšne pozitivne treme, kot sem jo čutil pred začetkom obračuna, že dolgo nisem imel. Tudi podobne košarkarske evforije in podpore v Ljubljani še nisem doživel. Skupaj z navijači smo imeli resnično lep večer. Občutek ob tem je izjemen. Ko smo igralci, predvsem slovenski, šli v ta projekt, je bila glavna misel, da vrnemo ljudi v dvorano. Slovenija je košarkarska nacija in skupaj smo na dobri poti, da znova dobimo resen evropski klub,« je ponosen Jaka Blažič.

Evropski pokal, druge tekme osmine finala: Valencia – Hamburg, 98:80, Metropolitans – Venezia 87:66, Joventut – Ulm 73:79, Andorra – Budućnost 74:64, Virtus – Lietkabelis, Gran Canaria – Slask, Partizan – Bursaspor vse sinoči.