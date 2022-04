PoS prehitela LMŠ in SAB, ki ostajata pred DZ

V predzadnji volilni napovedi pred volilnim molkom sta stranki Gibanje Svoboda in SDS skorajda izenačeni. Med njima je minimalna razlika 0,4 odstotne točke. Okrepili sta se NSi in Povežimo Slovenija, medtem ko bi LMŠ in SAB v tem trenutku ostali pred pragom parlamenta.