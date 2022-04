Wimbledon je največje športno tekmovanje, ki je v celoti prepovedalo nastope posameznikov in posameznic iz Rusije in Belorusije. Mnoge krovne športne zveze so že pred tem prepovedale sodelovanje ruskim in beloruskim reprezentancam oz. ekipam, med drugimi tudi Evropska in Mednarodna nogometna zveza.

V All England Lawn Tennis Club, ki skrbi za turnir v Wimbledonu, so odločitev sprejeli, ker želijo s tem omejiti ruski vpliv v svetu. »Glede na profil tekmovanja v domovini ter po svetu je naša odgovornost, da odigramo svojo vlogo v obsežnih prizadevanjih vlade, industrije, športnih in ostalih institucij, da z najmočnejšimi možnimi sredstvi omejimo svetovni vpliv Rusije,« so zapisali v izjavi za javnost.

Posledično na turnirju, ki bo na sporedu med 27. junijem in 10. julijem, ne bo smel nastopiti Medvedjev, ki na lestvici ATP zaseda drugo mesto. Med najboljšimi Rusi so tudi Andrej Rubljov (8. na lestvici ATP), ki je večkrat izrazil nasprotovanje vojni v Ukrajini, ter Karen Hačanov (26.) in Aslan Karacev (30.).

V ženski konkurenci bosta morali turnir na sveti travi med drugimi izpustiti lanska finalistka OP Francije, Rusinja Anastasija Pavljučenko ter dvakratna zmagovalka turnirjev za grand slam, Belorusinja Viktorija Azarenka.

»V okoliščinah neupravičene vojaške agresije bi bilo za ruski režim nesprejemljivo, da bi imel kakršnokoli korist od vpletenosti ruskih ali beloruskih igralcev na turnirju. Zato moramo z globokim obžalovanjem zavrniti prijave ruskih in beloruskih igralcev za nastop v Wimbledonu, «so organizatorji dodali v izjavi za javnost.

Prepoved igranja se do preklica nanaša tudi na vse preostale teniške turnirje v Veliki Britaniji, so še zapisali. Za zdaj bodo lahko ruski in beloruski teniški igralci in igralke nastopali na preostalih turnirjih ATP in WTA, ki pa niso pod istim okriljem kot grand slami.

ATP se je že odzval na odločitev britanskih organizatorjev ter jo označil kot "nepošteno". Po mnenju moškega združenja profesionalnih igralcev gre za diskriminacijo, obenem pa podaja "nevaren precedens". Na turnirjih ATP in WTA lahko ruski in beloruski igralci ter igralke nastopajo, a brez državnih simbolov ob njihovih imenih. Je pa Mednarodna teniška zveza (ITF) prepovedala reprezentancama nastop v Davisovem in pokalu Billie Jean King.

»Diskriminacija na podlagi narodnosti predstavlja tudi kršitev našega sporazuma z Wimbledonom, ki navaja, da nastop igralcev na turnirju temelji izključno na lestvici ATP,« so zapisali v izjavi za javnost.

»Odločno obsojamo invazijo Rusije na Ukrajino in smo solidarni z milijoni nedolžnih ljudi, ki jih je prizadela vojna. Naš šport je ponosen, da deluje po temeljnih načelih poštenosti, oziroma da igralci tekmujejo na podlagi rezultatov na lestvici ATP« .S tem so še enkrat zagotovili, da bodo lahko ruski in beloruski igralci do nadaljnjega še naprej nastopali na turnirjih serije ATP.

Rusi in Belorusi bodo sicer lahko igrali tudi maja in junija na Rolandu Garrosu, drugem od štirih turnirjev velike četverice v sezoni.