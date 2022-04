Gostilna Tri lučke: Večerja med sremiškimi vinogradi

V Posavju, da krajev ob Savi ne bomo delili na Štajersko in Dolenjsko, se je v zadnjih letih razvilo lepo število izvrstnih gostiln. Med njimi so tudi Tri lučke, ki so z restavracijo, sobami in bazenom postale pravo malo letovišče.