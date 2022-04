Soba 309

Jan Plestenjak s sobo 102 ni imel sreče. No, s komadom pač, malo manj z lokalom v Ljubljani, kjer bo zdaj obrat s hitro prehrano. Bivši minister Jože Podgoršek je brezplačno romantiko v Bohinju zganjal v sobi 309. Tudi ta ni bila prav srečna, kajne. Kako že gre Plestenjakov komad? V sobi 102 (309) to noč je ukradel moje zlomljeno srce ... Kri kot vino pil, mesec bil je kriv. Delala sva vse, vse, kar se ne sme ... Ko pogleda me, vse v meni vre ... V sobi 309 ljubil in sovražil, kot hudič in bog je bil.