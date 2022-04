Slepi naboj

Stranka NSi si je dovolila poslati mi svojo reklamno brošuro z vabljivo nagrado (skiro). Nagrado dobim, če izpolnim priloženo križanko, v kateri moram uganiti, kdo je njihov predsednik, in seveda če bom izžreban. Uganiti njihovega predsednika ni bilo težko, saj ga redno vidim na TV, njegove slike so v časopisih in še na cesti me moti, ko me gleda z veleplakatov. Edini zapis iz brošure, ki ga bom upošteval, je: »Odločno na volitve!« V brošuri je naštetih deset razlogov, zaradi katerih naj bi volil njihovo stranko. Niso me prepričali. Toda jaz poznam razloge, ki me odvračajo, da volim njih. Naštel bom tri.