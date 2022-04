Ljubitelji sproščene rekreacije in tudi zavzeti tekači, ki se bodo prijavili na oba tekaška dogodka, bodo tekli za 55 evrov. Skupno prijavo lahko do 12. maja 2022 oddajo na spletni strani maraton-radenci.si, in sicer tako, da pri prijavi na Maraton treh src izberejo Prijateljski tek. S preizkušnjami, ki so prilagojene ljubiteljem rekreacije vseh generacij in stopenj pripravljenosti, so v Zavarovalnici Triglav poskrbeli, da bo vsakdo med njimi našel pravi izziv zase. Tekači lahko kot na minulih Triglav tekih izbirajo med družinskim tekom na 3,4 kilometra, štafetnim tekom trojk na 3 x 3,4 kilometra, tekom na 10 kilometrov, polmaratonom in letos prvič tudi tekom na 5 kilometrov. Otroci se bodo lahko podali na tek Kuža pazi na 350 oziroma 700 metrov. Na 10. Triglav tek pa se lahko tekači prijavijo na triglavtek.si. Prijavljeni tekači se bodo tudi letos lahko na tek pripravljali na tekaških vadbah, ki bodo potekale po več slovenskih krajih. Termini vadb bodo objavljeni na spletni strani Triglav teka.