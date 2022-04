Tokrat bomo kakšno razdrli o slastnih in enostavnih prigrizkih, pravzaprav nekakšnih italijanskih toplih sendvičih – piadah oziroma piadinah. Zlasti zato, ker pogosto vsebujejo spomladanske zeli. Italijanska kuhinja tudi na ta način mojstrsko združuje preprostost in neverjetno okusnost jedi. V osnovi gre za ploščat kruh iz pšenične moke, oljčnega olja, soli in vode, še najbolj podoben malo debelejši tortilji. Že stoletja ja piada značilna za italijansko pokrajino Emilija - Romanja, ime pa je dobila po grško-bizantinski piti, saj je bila omenjena pokrajina v zgodnjem srednjem veku pod močnim vplivom grških osvajalcev, ki so s seboj prinesli svoje recepte.​

Piado prvič pisno omenjajo že leta 1371: »Narejena iz pšenične moke, navlažene z vodo in začinjene s soljo. Zgnetejo jo z malo mleka in tudi nekoliko loja.« Danes namesto ovčjega ali govejega loja večinoma uporabljajo oljčno olje, mleko pa večinoma opuščajo. Na primer v Riminiju ali Raveni piade prodajajo sveže pripravljene, polnjene z različnimi siri, zelenjavo, zelišči, pršutom in suhimi salamami, poznajo pa tudi sladke izvedenke, polnjene na primer z marmelado, lešnikovo ali čokoladno kremo. V okolici Riminija so piade tanjše in večjega premera, v Raveni vam postrežejo z debelejšimi.

Piada seveda nima nobene povezave s partizanskim junakom Mošo Pijadejem, so jih pa drugačne vrste junaki, kozmonavti na nekdanji mednarodni vesoljski postaji Mir (!), s slastjo zobali v okviru poskusa s sredozemsko dieto. S tem je bilo seveda uradno potrjeno, da so piade dobesedno nebeško dobre. Lahko se jih lotite po tokratnem receptu ali pa preizkušate različne nadeve. Tradicionalne piade vsebujejo pretežno kuhan ali pečen pršut, parmsko šunko ali mortadelo v kombinaciji z različnimi siri in rukolo ali kakršno koli listnato zelenjavo, tudi pomladnimi zelišči – čemaž je odlična izbira! Mesnine lahko seveda izvzamemo in piado pripravimo z lososom, popečenimi šparglji, bučkami ali gobami, mocarelo in denimo svežo špinačo. Sploh ne škodi (in tokratni recept to potrjuje), če imamo pri roki genovski (ali kateri drug) pesto, da z njim namažemo polovico piade, s čimer pridobimo sočnost in aromo. Nepogrešljive so rezine paradižnika. Nadevano piado prepognemo in nekoliko pogrejemo v ponvi, nato pa jo lahko narežemo na trikotnike. Odlična je tudi različica, skupaj z nadevom zvita kot palačinka. Poleg pa izberemo ustrezno pijačo; k piadam se prileže tako pivo kot vino, sploh pa ni prepovedano izbrati penine.

Piade z genovskim pestom in pršutom Sestavine za 10 piad 1 kg krušne moke, 20 g morske soli, ½ žličke sode bikarbone, 2 dl oljčnega olja, 20 žličk genovskega pesta, 20 rezin pršuta (ali druge mesnine), 20 češnjevih paradižnikov, 20 listov čemaža, 10 listov solate 10 žlic sveže naribanega parmezana Priprava: 1. Moko vsujemo v skledo in vanjo naredimo vdolbino. Vanjo vsujemo sol in sodo bikarbono ter vlijemo olje. Dobro premešamo in dodamo dovolj mlačne vode (približno 4 dl). Močno mesimo vsaj pet minut, da postane gladko in elastično. Nastalo kepo pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo počivati pol ure. 2. Testo razvaljamo v »salamo« in razdelimo na deset enakih delov, ki jih oblikujemo v kepe. Vsako sploščimo v palačinko in jo na tanko (2–3 milimetre) okroglo razvaljamo. Veliko ponev dobro segrejemo in vanjo položimo prvo piado. Če se pojavijo mehurji, jih potlačimo. Ko se na spodnji strani pojavijo rjave pege, piado obrnemo in enako zapečemo na drugi strani. 3. Polovico vsake piade namažemo s pestom, drugo polovico nadevamo s pršutom in narezanimi paradižniki ter čemažem in solato. Čez obe polovici nasujemo parmezan in polovico s pestom zapognemo čez polovico s pršutom. Nekoliko potlačimo in položimo v segreto ponev ter počasi pečemo (kakšno minuto) na obeh straneh. Popečeno lahko narežemo na trikotnike. Postrežemo kot samostojno jed, morda s solato, odlično se obnesejo kot priloga, slastne so za zajtrk, malico, kosilo ali večerjo. Postrežemo jih s solato in črnim vinom. Čas priprave in kuhanja: 90 minut

Prima špargljeva juha Potrebujemo 500 g svežih špargljev, 0,3 dl oljčnega olja​, 2 mladi čebuli​, 2 stroka česna, 1 pest svežih špinačnih ali koprivnih listov​, morsko sol, sveže zmlet poper​. Priprava Čebulo z zelenjem vred (ločeno) nasekljamo. Česen stremo. Šparglje operemo in odlomimo oleseneli del stebla. Vršičke prihranimo, steblo pa nalomimo na koščke. V loncu segrejemo olje in zelo na hitro popečemo vršičke, jih poberemo iz lonca in shranimo, v lonec pa stresemo beli del čebule in jo popražimo, da postekleni. Dodamo koščke špargljev, česen in zeleni del čebule. Med mešanjem pražimo 5 minut. Dodamo špinačne liste in zalijemo s 7 dl vode. Ko zavre, počasi kuhamo nekaj minut. Odstavimo in gladko zmeljemo. Solimo, popramo, nadevamo na krožnike in posujemo s popečenimi vršički.