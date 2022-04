Pri Zvezi potrošnikov Slovenije si redno pod drobnogledom ogledajo različne izdelke, ki jih sami naberejo na slovenskih trgovinskih policah. Tako v nabor dobijo takšne, kot jih imajo na voljo kupci v trgovinah. Nato primerjajo kakovost, pri čemer se osredotočijo na značilnosti, ki so pomembne za posamezne izdelke. Nedavno so tako preizkušali jogurte, zato vzemimo ta primer. Razdelili so jih v različne kategorije, pri čemer so se izredno dobro odrezali jogurti iz Lidla, ki jih prodajajo pod lastno blagovno znamko Naše nam paše. Ta podatek je zanimiv, ker kaže, da cene in kakovosti pravzaprav ni mogoče tako enostavno povezovati.

Povedano drugače: testi zveze potrošnikov pogosto kažejo, da lastne blagovne znamke trgovcev niso nujno slabše, saj se na primerjalnih potrošniških testih pogosto izkaže, da niti cena niti blagovna znamka nista merilo kakovosti.

Ko šteje vsak evro

Pravzaprav temu vprašanju v teh časih, ko vse bolj šteje vsak evro, precejšnjo pozornost posvečajo tudi v številnih drugih potrošniških združenjih po Evropi. Britanski Which?, ki sodi med najboljše, je nedavno vzel pod drobnogled kar nekaj takih primerov. V zaključku pa so med drugim napisali naslednje: »Glede na to, da cene rastejo, je izbira lastnih in cenejših blagovnih znamk, ki jih ponujajo supermarketi, učinkovit način znižanja stroškov za hrano.« Čeprav je takšen korak, kot še pišejo, za mnoge nehvaležen, saj so potrošniki običajno navajeni določenih izdelkov, okusov in pakiranj, so testi vendarle pokazali, da je tudi tamkaj na voljo množica izdelkov, ki so prav tako okusni, vendar cenejši, in ki jih je vredno poskusiti. »Takšen korak lahko vodi do presenetljivo visokih prihrankov, saj nekateri izdelki stanejo komaj tretjino tistega, kar sicer odštejemo za bolj priznane blagovne znamke,« ugotavljajo v Britaniji.

Tam so izračunali, da z nakupom alternativnega pomarančnega soka britanski potrošnik na leto prihrani tudi do sto funtov.

