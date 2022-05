Postmodernistični je verjetno eden najbolj kontroverznih oblikovalskih trendov desetletja. Vtis na notranjo opremo je prvič pustil v 70. letih prejšnjega stoletja kot odziv na minimalističen dizajn. Postmodernizem je slavil vse nekonvencionalno, bliskovito, zapleteno in čudno ter pogosto dajal prednost obliki pred funkcijo, kar je precejšnje nasprotje moderne sredine stoletja. Stil, ki se je ohranil do danes, ni tako barvit in bliskovit kot včasih, gre bolj za kombinacijo med opremo iz 70. in barvami ter oblikami iz 80. let prejšnjega stoletja. Danes imamo novo, umirjeno različico postmoderne, ki je bolj sproščena in malo manj barvita – manj »kričeča«. Materiali, ki so značilni in predstavljajo opisan slog, so; medenina, teraco, slojen omet, klobučevina, žamet, plastika in barvito steklo – če gre za muransko, toliko bolje. Tudi barve, kot že omenjeno, so mirnejše in manj vpadljive, prvotno pa so bile izbrane po nazorih poparta in znanih slik Marilyn Monroe umetnika Andyja Warhola. Danes gre za umirjene barve; vidimo veliko bež, rožnatih, vijoličnih in nežno oranžnih odtenkov. Mešanica sodobnega in starega se pozna tudi v oblikah, ki so masivne, z mešanico osnovnih geometrijskih oblik.

Pri skandinavskem stilu pa gre za ravno nasprotje postmodernističnega. Skandinavski dizajn zaznamuje poudarek na čistih, preprostih linijah, minimalizmu in funkcionalnosti. Prvič je postal pomemben v petdesetih letih prejšnjega stoletja, približno v istem času, ko se je moderni slog uveljavil v Ameriki in Evropi. Gre za izčiščen stil, pri katerem ne bomo našli odvečnih predmetov; namesto tega ima vse svoje mesto in funkcijo. Prostori so večinoma enobarvni z dodatki, kot so nežno rožnata (millennialpink), rdeča in modrikasto siva. Celotna barvna paleta in materiali so pomešani z naravnim lesom, ki je ključni element stila. Poseben poudarek pri skandinavskem slogu opremljanja je primerna razsvetljava. Značilni so številni lestenci, stenske in namizne svetilke, ki so enostavnih oblik. Pravilo zračnosti in preprostosti oziroma minimalizma velja tudi pri motivih na tkaninah, tapetah in preprogah.

Ko omenimo alpski stil notranje opreme, najprej pomislimo na gore, neobdelane naravne materiale, dvokapno streho in majhna okna. Danes alpski slog ni nujno omejen na specifično geografsko območje Alp. In ko govorimo o alpskih kočah, ne govorimo več nujno o introvertiranih hišicah, ampak o spektakularnih prostorih z razgledom.

Prevladujoči elementi so rustikalni s pridihom modernega – sodobnega dekorja. Značilno je leseno pohištvo v tonih naravnega lesa, odprta zasnova tlorisa in velika okna s prečudovitim pogledom na naravo. Alpski interjer je umirjen in privlačen na pogled. Poleg lesa so uporabljene tekstilije, kot so volna, mehko in težko platno, živalska koža (umetna ali prava), ponekod lahko zasledimo tudi barvite perzijske preproge. Kot dodatke velikokrat zasledimo okrasna posteljna pregrinjala in dekorativne blazine, te so največkrat žametne, lanene ali bombažne, najdemo pa jih tudi iz umetne svile, živalskega potiska in drugih vezenih motivov.