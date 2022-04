Skrajšan delovni teden pred prazniki se je za vlagatelje zaključil z mešanimi občutki, saj je začetek sezone objav poslovnih rezultatov borznih družb poskrbel za nekatera razočaranja. Med prvimi je podrobnosti poslovanja preteklega četrtletja objavila ameriška investicijska banka JP Morgan, vendar pa so bili rezultati pod pričakovanji analitikov. Povišana inflacija in višje obrestne mere so razlog za povečanje tveganja neplačila nasprotnih strank, zaradi česar je morala banka za 1 milijardo ameriških dolarjev povečati svoje rezerve za izgube posojil. Poleg tega je zmanjšana aktivnost na področju združitev in prevzemov močno oklestila prihodke banke iz naslova investicijskega bančništva, celotni dobiček banke pa je upadel za 42 % glede na enako obdobje lani. Med ostalimi večjimi investicijskimi bankami, ki so objavile rezultate poslovanja, se je še najbolje odrezala banka Goldman Sachs, saj so prihodki in dobiček upadli manj od pričakovanj analitikov.

V torek je bil objavljen podatek o ameriški inflaciji za marec, ki znaša 8,5 % na letni ravni in je najvišja po letu 1981. Po objavi podatka so tečaji delnic v upanju, da je vrh inflacije dosežen, za kratek čas porasli, vendar pa je bila rast kratkotrajna, saj se je cena nafte, ki je eden izmed glavnih razlogov za dlje časa trajajočo povišano inflacijo, kmalu povzpela nazaj nad 100 dolarjev za sodček. Trenutno tržni udeleženci pričakujejo, da bo ameriška centralna banka (Fed) na majskem zasedanju zaostrila monetarno politiko z dodatnim zvišanjem ključne obrestne mere za 0,5 odstotne točke.

Tečaji evropskih delnic so glede na pretekli teden ostali na podobnih nivojih oziroma zabeležili manjše izgube kot njihovi ameriški konkurenti. V četrtek je potekalo aprilsko zasedanje Evropske centralne banke (ECB), na katerem je bilo govora predvsem o nadaljevanju zaostrovanja monetarne politike. Ključno tveganje predstavlja vojna med Rusijo in Ukrajino, saj prispeva k motnjam v oskrbovalnih verigah in višjim cenam energentov. Vseeno pa je zaradi visoke inflacije planiran zaključek neto nakupov obveznic v tretjem četrtletju letošnjega leta. Pri napovedi o ključni obrestni meri so vodilni na ECB še zmeraj previdni in trenutna depozitna obrestna mera ostaja nespremenjena (-0,5 %). Na vzhodu Evrope je ruski predsednik Vladimir Putin sporočil, da so pogajanja z Ukrajino zastala in vojna se nadaljuje. Ameriški predsednik Joe Biden pa je dejal, da bodo ZDA namenile Ukrajini dodatnih 800 milijonov dolarjev v obliki vojaške pomoči, kar vključuje topniške sisteme, helikopterje, oklepna vozila in strelivo. Proti koncu tedna je v medijih zaokrožila novica, da je bila v Črnem morju potopljena ruska raketna križarka Moskva, kar je velik udarec za Rusijo, ki je medtem napovedala okrepitev napadov na Kijev.

Za konec skočimo še na Kitajsko, kjer se gospodarstvo ohlaja, kar je delno posledica vztrajanja Kitajske pri ničelni toleranci do koronavirusa. Ob lokalnih zaprtjih je bilo veliko podjetij primorano začasno zaustaviti proizvodnjo, kar še naprej povzroča motnje v oskrbovalnih verigah. Posledice zaprtij in težav v transportu se odražajo tudi na cenah hrane, saj so cene sveže zelenjave po podatkih, objavljenih na začetku tedna, narasle za 17,2 % glede na enako obdobje lani. V primeru nadaljevanja trendov rasti cen osnovnih dobrin bi imela Kitajska centralna banka (PBoC) manj manevrskega prostora pri zniževanju ključne obrestne mere in drugih spodbujevalnih ukrepih, ki bi prišli v tem trenutku ohlajajočemu gospodarstvu zelo prav. Kot zanimivost velja omeniti, da je v ponedeljek donosnost kitajske 10-letne obveznice v lokalni valuti prvič po 12 letih znašala manj od donosnosti 10-letne ameriške obveznice.