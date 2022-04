Včeraj zjutraj se je odprlo 96 volišč, na katerih je možno predčasno glasovanje. Volivci lahko svoj glas predčasno oddajo še danes do 19. ure in jutri med 7. in 19. uro. Kot smo poročali včeraj, so se pred volišči že zjutraj vile dolge vrste. Tudi danes dolge vrste pred volišči napovedujejo visoko volilno udeležbo.

Volivcem se za predčasno glasovanje ni treba prijaviti, na volišča morajo prinesti le osebni dokument za identifikacijo.

Do polnoči rok za prijavo na glasovanje izven kraja stalnega prebivališča

Prijava pa je potrebna za nekatere druge posebne oblike glasovanja. To med drugim velja za volivce, ki bodo na volilno nedeljo želeli glas oddati zunaj kraja stalnega prebivališča, na t. i. voliščih omnia. Teh bo po državi v nedeljo odprtih 88, volivci pa se morajo za tak način glasovanja prijaviti do danes do 24. ure.

Danes se izteče tudi rok, do katerega lahko volivci, ki se zaradi bolezni ne bodo mogli zglasiti na volišču, zahtevajo glasovanje na domu. Tokrat bodo morali za tak način glasovanja priložiti potrdilo oz. obvestilo zdravnika. Volivci, ki bodo na dan volitev zaradi okužbe s koronavirusom v izolaciji, pa potrdila ne potrebujejo, ampak zgolj dokazilo o okužbi oz. odrejeni izolaciji (npr. sms-sporočilo ali potrdilo zVem).

Za tiste, ki se bodo s koronavirusom okužili po 20. aprilu, pa glasovanje na volitvah v DZ ne bo mogoče, saj po pojasnilih Državne volilne komisije zakonodaja tega ne omogoča.

Poleg tega se v sredo izteče rok, do katerega morajo volivci, ki nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, pa bodo na dan volitev v Sloveniji in bi želeli tu oddati svoj glas, to sporočiti Državni volilni komisiji.