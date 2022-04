Minister se je za odstop odločil, potem ko je imel v zadnjih dneh težave s pojasnjevanjem, kdo je plačal njegovo nastanitev v Bohinju januarja letos. Po besedah predsednika NSi Mateja Tonina Podgorškov odstop kaže na politično kulturo.

Afera je izbruhnila, ko je portala Necenzurirano poročal, da je Podgoršek januarja letos s soprogo dopustoval v hotelu Bohinj, po odhodu pa ni poravnal računa v višini 800 evrov. »Urejanje« dokumentacije in plačevanje računov za nazaj se je po poročanju portala pričelo isti dan, ko so bili podatki razkriti javnosti.

Ministrovo neplačilo za dopustovanje v hotelu je sporno tudi v luči sodnega spora med ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter podjetjem KŽK, ki ga je imel v lasti lastnik hotela Damian Merlak. Ker naj bi pri reševanju spora posredoval tudi Podgoršek, je Komisija za preprečevanje korupcije najavila, da bo v predhodnem postopku preverila, ali obstaja sum kršitev.

KŽK: Minister ni izrazil želje ali namere za plačilo računa

Podgoršek je sicer najprej zatrjeval, računa ni plačal zaradi dogovora s hotelom, da mu račun pošljejo po pošti. Dejal je, da zato, ker se jima je z ženo mudilo. Povedal je tudi, da računa kasneje ni prejel. Da računa nastanitve nista plačala, pa naj bi po njegovih besedah ugotovila šele, ko so ju 7. aprila o tem pričeli spraševati novinarji. V torek smo pri Dnevniku nadalje poročali, da je ministrov račun poravnala družba KŽK. »Minister ni nikoli izrazil želje ali namere, da bi stroške bivanja poravnal osebno, to je storil šele štiri mesece pozneje po izbruhu medijske afere in po tem, ko je od hotela zahteval, da že plačani račun stornirajo,« so pojasnili v podjetju. Podgoršek naj bi predsedniku NSi Mateju Toninu zagotavljal, da je žrtev izsiljevanja KŽK, in da je zadevo tudi že prijavil policiji.

Podgoršek se zagovarja, da so »njegovo površnost izkoristili tisti, ki so se hoteli s tem okoristiti«. Trdi tudi, da je postal tarča, ker ni podlegel pritiskom in se je postavil za gorenjske kmete. »Očitno se nekateri zelo trudijo z izdajanjem in popravljanjem množice računov, da bi me očrnili. V teh dneh sem namreč pridobil različne verzije računov iz hotela, o namenu katerih lahko le ugibam,« je zatrdil. »Poskus izsiljevanja sem predal kriminalistični policiji, primer že preiskujejo,« je še dodal.

Podgoršek je v vlado premierja Janeza Janše vstopil kot kandidat stranke DeSUS, a je stranka kasneje iz koalicije izstopila, sam pa položaja ministra kljub temu ni zapustil. Januarja letos je sporočil, da bo na državnozborskih volitvah, ki bodo ta konec tedna, kandidiral na listi NSi.