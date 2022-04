»Sovražnik nas v številu prekaša z deset proti enemu,« je zgodaj davi v zapisu na Facebooku sporočil poveljnik marincev Serhij Volina, čigar enota se je zatekla v jeklarno Azovstal v Mariupolju.

Velik tovarniški kompleks s podzemnimi tuneli je tarča intenzivnega obleganja ruskih sil, ki so nedavno sprožile veliko ofenzivo na vzhodu Ukrajine, obenem pa še naprej skušajo zavzeti Mariupolj.

Rusi so po besedah Voline v prednosti tako »v zraku, v topništvu, v silah na kopnem, v opremi in v tankih«. »Branimo zgolj en objekt - tovarno Azovstal, kjer so poleg vojaškega osebja tudi civilisti,« je dodal.

»Pozivamo in prosimo vse svetovne voditelje, naj nam pomagajo,« je v videu še dejal Volina in jih pozval, naj jim zagotovijo evakuacijo v tretjo državo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Rusija je sicer v zadnjih dneh že večkrat pozvala ukrajinske branilce v Mariupolju, naj položijo orožje in se predajo, kar naj bi jim zagotovilo preživetje. Doslej so ukrajinski vojaki vse ponudbe zavrnili, je pa rusko obrambno ministrstvo danes ponovilo svojo ponudbo in kot rok za predajo navedlo 14. uro po moskovskem času, poroča britanski BBC.

Ukrajinski predsednik Zelenski je pozno v torek razmere v obleganem mestu opisal kot »tako težke, kot so sploh lahko«, Rusijo pa obtožil, da blokira vzpostavitev humanitarnih koridorjev za rešitev civilistov.

Ruski generalpolkovnik Mihail Mizincev je medtem zatrdil, da ni v torek nihče izkoristil humanitarnega koridorja iz Mariupolja, za danes popoldne pa napovedal odprtje novega, ki bi vodil iz jeklarne Azovstal. Namenjen naj bi bil tako civilistom kot vojakom, ki bi se predali.

Koridor za civiliste

Ukrajinske oblasti so danes že sporočile, da so se z ruskimi silami dogovorili o vzpostavitvi evakuacijskega koridorja, po katerem bodo lahko civilisti zapustili Mariupolj.

»Glede na katastrofalne humanitarne razmere v Mariupolju bomo danes naša prizadevanja usmerili v to smer,« je podpredsednica ukrajinske vlade Irina Vereščuk zapisala na Telegramu. »Uspelo nam je doseči predhodni dogovor o humanitarnem koridorju za ženske, otroke in starejše osebe,« je dodala.

Vereščukova je sporočila, naj se ob 14. uri (11.00 po srednjeevropskem času) zberejo za evakuacijo, ki bo potekala iz Mariupolja v mesto Zaporožje. Opozorila pa je, da »glede na zelo težke varnostne razmere lahko med koridorjem pride do sprememb«.

Zelenski je v nočnem nagovoru medtem znova pozval zahodne zaveznice tudi k dobavi dodatnega orožja. Če bi Ukrajina imela dostop do boljše oborožitve, primerljive s takšno, kakršno imajo zavezniki in Rusija, bi že končali to vojno, je prepričan.

Zdi se mu tudi nepravično, da je Ukrajina še vedno prisiljena prositi za to, kar »njeni partnerji shranjujejo že leta«. Če imajo te države orožje in strelivo, ki ga potrebuje Ukrajina, »je njihova moralna dolžnost pomagati zaščititi svobodo, rešiti življenja tisoče Ukrajincev«, je dejal Zelenski.

Predsednik Evropskega sveta Michel na obisku v Kijevu

Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je danes prispel v Kijev. »V srcu svobodne in demokratične Evrope,« je zapisal v tvitu, ki ga je pospremil s fotografijo na železniški postaji v ukrajinski prestolnici.

Kot navaja vir pri EU, je Michela v Kijevu sprejela ministrica za evropsko in evroatlantsko integracijo Ukrajine Olga Stefanišina, kasneje se bo sestal tudi z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim.