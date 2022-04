Tradicija v prepletu z užitnim in dišečim

Pestrost zasaditve ustvarite tako, da se tradicionalne rastline prepletajo z novimi cvetočimi vrstami in listnatimi rastlinami, ki so enostavne za vzdrževanje. Za še boljši učinek vmes sadite dišeče cvetlice ali dišavnice. Te so sivka, rožmarin, dišeča pelargonija, limonska trava, žametnica, origano, na senčnih legah pa različne mete, ki bodo naredile zasaditev še bolj vabljivo. Koristne so tudi rastline z močnim vonjem, kot je dišeča pelargonija, saj odganjajo škodljive insekte.

Kjer ne želite odpadajočih cvetnih listkov in suhih cvetov po tleh, sadite več vrst listnatih rastlin. Ni odpadanja in propadanja cvetov, zasaditev je trpežna. Tako lahko z različnimi sortami okrasnih kopriv, deteljic ali sladkega krompirja sestavite privlačno barvno zasaditev.

Sobne lepotice poleti

Zelene sobne lončnice poleti postavite na odprto senčno mesto. Če imate možnost, jih postavite v ozadje ali kar z rastnim loncem v kombinacijo z balkonskimi cvetlicami. Praproti, fikusi, difenbahija, viseča zelenčica, tradeskancija ... bodo odlična dopolnitev balkonskemu cvetju.

Moderna je modra

Večno vprašanje se pojavlja o trendovskih barvah. Letos je to modra barva neba, ki jo najbolj ponazarja petunija »modro nebo«, a blizu so tudi lobelije, felicije, modre salvije in navadni slak. Zasaditev naj bo bogata z drobnim cvetjem ter tu in tam z večjim cvetom slaka, dipladenije ali pelargonije. Odvisno od lokacije postavitve naj bo zasaditev košata – da le prekrije posodo, viseča – kjer želimo več volumna navzdol ob ograji ali steni, in pokončna – kjer želimo poudarek navzgor.

Pomen lege za izbiro rastlin

Za vodilno rastlino vedno izberite že preizkušeno rastlino, h kateri kombinirate nove, manj znane. Rastline, ki ne prenesejo sončne pripeke, bodo na soncu hitro začele propadati. O primernosti rastlin za določeno lego nam pove že pogled na listje. Rastline z dlakavimi, mesnatimi, usnjatimi in ozkimi ter sivimi listi imajo naravno varovalo proti sončni pripeki. Afriški smilj, pelargonije, rožmarin, sivka, dipladenije, lantane in sedumi so značilni predstavniki rastlin za žgoče sonce. Mednje kombinirajte trave, kot so nežna stipa, nizka perjanka ali nekoliko bolj robustna kordilina in novozelandski lan. Poudarek navzdol boste dosegli s sladkim krompirjem, ki ga je treba krotiti, da ne preraste drugih rastlin. Nežne slapove navzdol bodo naredili srebrnolistnadihondra, grenkuljica, moljevec in slak. Kompaktni pisanolistnimoljevec bo odlična popestritev za polsenčno in senčno lego. Popolnoma senčno mesto pogreša barve, ki poživijo prostor. Najlažje boste v senci dosegli močan barvni učinek z vodenkami, gomoljnimi begonijami, fuksijami in okrasnimi koprivami. V senčno zasaditev se lepo podajo tudi barvite iskrivke in hoste. Rastline z velikimi cvetovi naj bodo raje zavarovane pred dežjem.

Sajenje in oskrba

Substrat rastlinam ponuja oporo ter je medij za dovajanje vlage in hranil, zato mora biti zračen, sposoben zadrževati vlago, a istočasno prepusten, da ne bo preveč mokrote. Vsebovati mora hranila za takojšnje in podaljšano delovanje, za dobro cvetenje pa je koristno, da vsebuje tudi aktivatorje cvetenja. PlantellaBalkonia iz kakovostnih šot, zelenega komposta, hranil in perlita združuje vse potrebne lastnosti kakovostnega substrata.

Da bodo rastline lažje prenesle stres ob presajanju, jih zalijemo z vodo z dodatkom vitaminskega kompleksa z aminokislinami, ki krepi koreninski sitem, s tem pa spodbuja tudi boljše obraščanje nadzemnega dela.

Izbrane rastline najprej razporedite v posodi skladno z načrtom in pričakovano rastjo ter šele potem sadite. Pri tem pazite, da rastlin ne poškodujete in da koreninska gruda ostane kompaktna.

Svetujemo vam, da pred sajenjem vedno poskrbite za dobro drenažo na dnu posode, da se odtočne odprtine ne zamašijo in bo odvečna voda lahko odtekala, pri čemer uporabite kroglice iz glinoporja​, vulkanski lapilo, drobne kamenčke ali podoben material. Drenažni material pokrijte z vrtnim tekstilom ali volno in nasujte sadilni substrat. V koritih z rezervo vode drenažni sloj ni potreben.

Po enem mesecu od sajenja začnite enkrat na teden gnojiti z gnojilom za liste Plantella List, kakšen teden pozneje pa še s Plantella Cvet, da spodbudite cvetenje. Redno zalivajte in dohranjujte rastline. Uporabite gnojila z dodanimi vitamini in algami, ki bodo rastline okrepila, da bodo imele dovolj energije za bujno rast in bogato cvetenje. Svetujemo še redno pregledovanje rastlin, krepitev in preventivno varovanje z naravnimi sredstvi, da vas ne presenetijo škodljivci in bolezni.