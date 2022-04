Tesno na vrhu, gneča pred vrati v parlament

Na dan, ko so lahko prvi volilci že predčasno glasovali, sta favoritinji letošnjih volitev Gibanje Svoboda in SDS skoraj izenačeni. Prednost GS pred SDS je manjša od odstotne točke. Pred vrati v parlament se drenjajo Povežimo Slovenijo, SAB in LMŠ.