Na strani Ljubljančanov, ki so lani prvič po letu 2005 ostali brez naslova državnega prvaka v odbojki, so tudi številke. V letošnji sezoni so v svoje vitrine že vrnili pokalno lovoriko, ki so jim jo lani odvzeli prav Kamničani, v domačem prvenstvu so dobili vseh 21 tekem rednega dela in vse štiri v končnici. Skupaj so v vseh tekmovanjih na 52 tekmah izgubili le prvo polfinalno tekmo pokala Challenge proti francoski ekipi Narbonne, ki je v finale napredovala po zmagi v tako imenovanem zlatem nizu.

Cilj bo blokirati cono štiri

Po številu zmag, ki so jih dosegli, in igri, ki so jo doslej prikazali, so ljubljanski odbojkarji nedvomni favorit za še osemnajsti naslov državnega prvaka Slovenije. Do prvega so prišli leta 2000, ko so bili še ELVO Bled. »V vsej sezoni imamo le en poraz, in tako želimo tudi končati sezono, se pravi brez poraza v finalu končnice,« se vloge favorita ne brani Jan Pokeršnik, kapetan ACH Volleyja, ki je med drugim v letošnji sezoni dobil tudi vse tri medsebojne dvoboje s Kamničani. »Kamniški odbojkarji so imeli skozi celotno sezono veliko težav s poškodbami, dolgo ni bilo Mitje Gasparinija, zato se na to ne smemo zanašati. V zadnjem obdobju so prišli v formo, prikazali so nekaj dobrih tekem, kar je boljše tudi za nas, saj bo finale na višji ravni in bodo tudi gledalci imeli kaj od tega. Upam, da jih bo veliko,« si polnega Tivolija želi Pokeršnik, ki je pred desetletjem igral tudi za Calcit Volley, ki pa, kot pravi, nikoli ni imel tako močne ekipe, kot jo ima v zadnjih letih.

»Veliko kamniških napadov poteka skozi cono štiri, ob tem kamniška ekipa goji hitro igro, v polju je zelo borbena, še zlasti v svoji dvorani, ki je za vse ekipe zelo neugodna. Mislim pa, da imamo bolj kompletno ekipo z več različnimi opcijami na igralnih položajih, pa tudi daljšo klop z več izkušnjami in večjo kakovostjo,« je prepričan 32-letni Ravenčan v dresu ACH Volleyja, ki je bil v polfinalu končnice bolšji od Panvite Pomgrada.

Več težav, predvsem v začetku sezone, so imeli kamniški odbojkarji, ki so doslej osvojili tri naslove državnega prvaka, vse tri na začetku tisočletja. Toda po porazu v polfinalu pokala Slovenije (decembra lani jih je premagal Merkur Maribor) so v začetku marca izgubili le še proti ACH Volleyju. V razburljivem polfinalu končnice so dvakrat s 3:2 premagali Mariborčane, ki so se tako predčasno poslovili od naslova državnega prvaka.

Večja samozavest Kamničanov

»Po vseh teh padcih, ki smo jih imeli med sezono, smo že nekaj časa v rahlem vzponu, kar nam je zadoščalo, da smo se uvrstili v želeni finale. Zagotovo je naša samozavest večja, kot je bila na začetku sezone, in že na prvi finalni tekmi želimo pokazati še boljšo igro kot proti Mariborčanom v polfinalu. Zelo pomembno bo, katera ekipa bo bolj uspešna na servisu in sprejemu. V dosedanjih tekmah so bili v tem bolj konstantni Ljubljančani, ki so močni tudi v bloku, vendar tudi mi v tem elementu igre nismo prav šibki,« pa je pred današnjim prvi finalnim obračunom dejal Mitja Gasparini, ki je drugo sezono kapetan ekipe Calcita Volleyja, pred odhodom v tujino pa je bil štirikrat državni prvak z Ljubljančani.

»Ljubljanska ekipa si za doslej prikazane igre zasluži vse pohvale. Ima veliko igralcev, ki lahko v vsakem trenutku prispevajo svoj delež k zmagi, in tu je njena glavna moč. S tem ko so se vrstile zmage, je bila tudi samozavest igralcev vedno večja, in ko je ekipa enkrat v takšnem položaju, ji tudi ob morebitnem porazu ostaja občutek, da je močnejša od nasprotnika. Vsekakor so Ljubljančani v vlogi favoritov, medtem ko bomo mi poskušali uživati v igri, in videli bomo, kaj nam bo to prineslo,« je še dodal dolgoletni slovenski reprezentant, ki se je lani pred evropskim prvenstvom poslovil od reprezentančnega dresa.

Za končno tretje mesto bosta danes ob 20. uri v mariborski dvorani Lukna igrali ekipi Merkurja Maribor in Panvite Pomgrada. Igrali bosta na dve zmagi. x

Spored finala Prva tekma, danes, ob 18. uri: ACH Volley – Calcit Volley, druga tekma, pojutrišnjem, ob 20. uri: Calcit Volley – ACH Volley, tretja tekma, ponedeljek, 25. aprila, ob 18. uri: ACH Volley – Calcit Volley, morebitna četrta tekma, četrtek, 28. aprila, ob 20. uri: Calcit Volley – ACH Volley, morebitna peta tekma, sobota, 30. aprila, ob 18. uri: ACH Volley – Calcit Volley.