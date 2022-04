Najboljši kolesarji za zahtevne enodnevne preizkušnje so že zbrani v Ardenih, kjer jih ta teden čakata dve sloviti dirki. Danes je na posredu Valonska puščica. Klasike v Ardenih zaznamujejo številni kratki in zelo strmi vzponi, zato so primerne tudi za tiste kolesarje, ki blestijo v vožnji navkreber. Mednje sodi tudi prvi kolesar sveta Tadej Pogačar (na fotografiji), ki se po kratkem tekmovalnem premoru (nazadnje je dirkal tretjega aprila na dirki po Flandriji) vrača na sedlo svojega konjička na dveh kolesih.

Prvi kolesar sveta bo na 202,1 kilometra dolgi dirki z enajstimi vzponi tekmoval tretjič. Na sloviti ciljni zid Mur de Huy je najbolje uvrščeni pripeljal na devetem mestu pred dvema letoma, lani, ko je bil v vlogi favorita, mu je nastop odnesla okužba s koronavirusom v njegovi ekipi UAE Emirates. »Po dirki po Flandriji smo si ogledali kockaste odseke etape za dirko po Franciji, nato sem imel nekaj dni premora. V Ardene se zelo rad vračam in sem v dobri formi. Prednost je, ker je celotna ekipa zelo močna, kar nam daje dodatne možnosti,« je pred odhodom na prvo dirko po dobrih dveh tednih dejal kolesar iz Klanca pri Komendi. Ob omembi močne ekipe velja izpostaviti Marca Hirschija, ki je dobil dirko leta 2020, prvi pomočnik popularnega Pogija pa bo reprezentančni kolega Jan Polanc. Polanc pa ne bo edina slovenska opora dvakratnemu zmagovalcu dirke po Francije, saj bo ekipo iz Emiratov iz avtomobila vodil Andrej Hauptman.

Prvi Pogačarjev izzivalec bo aktualni svetovni prvak in branilec lanske zmage, ko je v zadnjih metrih prehitel Primoža Rogliča, Julian Alaphilippe (Quick-Step). Francoz bo imel ob sebi še enega zvezdnika Remca Evenepoela, svoje načrte pa imajo tudi v Rogličevi Jumbo-Vismi. Ker Slovenec zaradi poškodbe kolena ne bo nastopil, bo prva violina ekipe Jonas Vingegaard.