Pričakovanja so bila velika, napovedi umirjene. Iz tabora Cedevite Olimpije so pred osmino finala evropskega pokala proti Türk Telekomu ves čas poudarjali, da gre za izkušeno in kakovostno moštvo, ki lahko v sistemu končnice na eno zmago nasprotnika hitro ujame na levi nogi. A energija v Stožicah je bila včeraj enostavno predobra, kot je bila predobra igra Ljubljančanov. Že v prvem polčasu je postalo jasno, da so imeli največji optimisti prav. Trenutna Cedevita Olimpija je enostavno preveč kakovostna ekipa za Türk Telekom. Zmaji so se tako suvereno prebili v četrtfinale evropskega pokala, v prevodu pa to pomeni, da jih do tako želene evrolige ločijo »le« še tri zmage, morda celo dve, če bo v najelitnejše evropsko tekmovanje potoval tudi poraženi finalist. A pot do tja bo še peklensko težka, bržkone pa bo že v naslednjem krogu peljala skozi Beograd in Štark Areno, polno vročekrvnih navijačev Partizana, ki danes ob 20.30 v osmini finala gosti turški Bursaspor.

Stožice pele Na vrhu nebotičnika

V Stožicah tako velikega zanimanja za košarkarsko tekmo ni bilo že vse od sezone 2010/11, ko je Olimpija pod taktirko Jureta Zdovca blestela v evroligi. Okoliške ceste so bile zapolnjene in težko prevozne že dobro uro pred tekmo, polna je bila tudi garaža pod dvorano, kjer so si navijači ob odprtih prtljažnikih avtomobilov krajšali čas pred obračunom z glasbo in pijačo. Na drugem koncu je parkirno mesto iskal tudi slovenski reprezentant in košarkar Valencie Klemen Prepelič, ki po zlomu roke dneve preživlja v domovini. Na koncu se je v Stožicah zbralo okoli 8000 gledalcev, ki so z vpitjem priimkov pospremili igralce pri predstavitvi ekip. »Mi moramo diktirati tempo igre, se prvi vreči za žogo in močneje udariti. Imamo kakovost za zmago, sploh če bomo agresivni v obrambi. Prepričan sem, da ne morejo teči z nami. Če bomo pravi v obrambi, potem nam steče tranzicijska igra. V zadnjih dveh mesecih pa smo videli, kaj to prinese,« je Jurica Golemac poudarjal pred tekmo in dobro vedel, o čem govori. Njegova Olimpija je v rednem delu po statistiki igrala peto najhitrejšo košarko v evropskem pokalu, Türk Telekom pa najpočasnejšo. Hkrati so bili Ljubljančani četrti po številu protinapadov na tekmo, turško moštvo pa 18.

Kapetan Jaka Blažič in soigralci so se v tekmo dobesedno izstrelili. Od prvega trenutka so nadzorovali potek dogodkov na parketu, hitro pa je postalo jasno, da nasprotnik v obrambi nikakor ne more krotiti napadalnega potenciala gostiteljev. Olimpija je tako za deset točk povedla že v sedmi minuti, dvorana pa se je dokončno prebudila nekaj trenutkov kasneje, ko je Zoran Dragić ušel v dva hitra protinapada. Trener gostov Henrik Rödl je vzel minuto odmora, navijači pa so svoje ljubljence z igrišča pospremili s stoječimi ovacijami. Nekaj sape jim je v drugi četrtini vzel Aubrey Dawkins s pošastnim zabijanjem, kar je bil precej redek dogodek za igralce Türk Telekoma, saj so morali ob napadih poslušati glasne žvižge. Zmaji so se vso drugo četrtino spogledovali s prednostjo dvajsetih točk in do nje prišli tik pred koncem polčasa. Vmes se je nasprotnik po zaslugi Anthonyja Clemmonsa nekoliko prebudil, a nikoli ni niti za trenutek zagrozil s preobratom. Olimpija je z izjemnim napadom do 50 točk prišla že v 17. minuti, do glavnega odmora pa jih turškemu moštvu nasula kar 60.

Kljub visoki prednosti je nekaj strahu pred drugim delom bilo prisotnega, saj so Ljubljančani na zadnjih dveh tekmah proti Ciboni in Borcu v drugem polčasu močno padli. A omenjena obračuna rezultatsko nista bila pomembna in nista prinašala prave napetosti. Nekaj manj zagnanosti v napadu je bilo sicer opaziti, a so košarkarji trenerja Golemca to nadoknadili z dobro obrambo. Navijače so na noge spravljale atraktivne poteze, tudi gostov, ki so jim športno namenili aplavz, med tretjo in zadnjo četrtino pa tudi zimzelena pesem Belih vran Na vrhu nebotičnika, ki so jo zapele celotne Stožice. Gostje so z delnim izidom 12:0 nato nekoliko znižali prednost in ublažili poraz, a je bil zmagovalec odločen že davno pred tem.

Golemac: Imeli smo dovolj časa za pripravo

Trener Cedevite Olimpije Jurica Golemac je bil po pomembni zmagi razumljivo zadovoljen. »Bili smo osredotočeni in požrtvovalni od prve sekunde. S takšnimi navijači je precej lažje in upam, da bomo odigrali še kakšno podobno tekmo v letošnji sezoni v Stožicah. Imamo izredno izkušene igralce, točno so vedeli, kakšen preizkus nas čaka. Imeli smo tudi čas za dobro pripravo, vse skupaj pa se je poznalo na rezultatu.« Strateg Türk Telekoma Henrik Rödl pa je priznal, da njegovo moštvo enostavno ni bilo doraslo Ljubljančanom. »Ni kaj reči. Cedevita Olimpija je bila tokrat precej boljša. Prve tri četrtine jih nismo mogli ustaviti, na koncu pa smo vendarle ohranili dostojanstvo z dobrimi zadnjimi desetimi minutami. A naš poraz je zaslužen, nasprotnik pa je korak pred nami v igri. Poskušali smo jih upočasniti, a so bili izjemni v igri 'pick and roll' in pri metih. Bili so enostavno vroči in nismo jim mogli slediti.« x