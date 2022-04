Ruske sile so po ukrajinskih navedbah v ponedeljek zvečer začele pričakovano veliko ofenzivo na vzhodu Ukrajine v Donbasu. Letala so po besedah Igorja Konašenkova, predstavnika ruskega obrambnega ministrstva, v prvi noči bombardirala 60 vojaških objektov, rusko topništvo pa 1260 tarč. Vse to pa naj bi bila šele priprava na ofenzivo tankov in pehote, ki še niso odločilno posegli v boj. Vmes so ruske sile po treh dneh bojev zasedle kraj Kremina, v katerem je po trditvah ukrajinskega guvernerja regije Lugansk umrlo več kot 200 civilistov.

Žrtev bo veliko

»Zdaj že lahko rečemo, da so ruske sile začele bitko za Donbas, za kar so se dolgo pripravljale,« je dejal Ukrajincem predsednik Volodimir Zelenski. »Večina ruskih sil se je zdaj zbrala za to ofenzivo. A ne glede na to, koliko svojih čet bodo pri tem uporabili, se bomo borili.«

Kremelj že nekaj tednov po neuspešni ofenzivi na Kijev trdi, da je »osvoboditev« Donbasa, kamor so se že pred drugo svetovno vojno množično priseljevali Rusi, glavni cilj vojaškega posredovanja v Ukrajini, a večjih sprememb na frontni črti v Donbasu doslej ni bilo. Proruski separatisti so že leta 2014 osvojili tretjino Donbasa, to je regiji Doneck in Lugansk, skupaj z obema istoimenskima glavnima mestoma. Zdaj Putin morda želi, da bi 9. maja, ob dnevu zmage nad Nemčijo, sporočil Rusom, da je zavzel ves Donbas. Če je pri tem pripravljen iti preko trupel, jih v primeru ofenzive v močno naseljenem Donbasu ne bo malo, tudi zaradi novega poveljnika ruske vojske Aleksandra Dvornikova, ki je v čečenski vojni zravnal z zemljo Grozni, v sirski pa Alep.

Ameriško orožje bo imelo pomembno vlogo

»Počasi uresničujemo naš načrt za osvoboditev ljudskih republik Doneck in Lugansk,« je dejal ruski obrambni minister Sergej Šojgu. Ruska vojska bi morala s severa preko mesta Izjum prodreti na jug in tako obkoliti ukrajinske sile v Donbasu. A te so ravno na območju Izjuma izjemno bojevite. Poleg tega so ukrajinske sile začele protiofenzivo severno od tega mesta, s katero ogrožajo preskrbovanje ruskih enot. Sploh pa vojaški strokovnjaki menijo, da zaradi dobre pripravljenosti ukrajinske vojske, ki je velik del svojih sil preselila z območja Kijeva v Donbas, Putin za napad ni zbral dovolj čet, saj mora biti za uspešno ofenzivo napadalec vsaj trikrat močnejši. Po nekaterih ocenah pa je zdaj razmerje 60.000 proti 50.000 vojakov v korist Rusov, pri čemer je morala ruskih vojakov zelo nizka, zlasti v primerjavi z visoko moralo ukrajinskih vojakov. Menda ruski generali tudi ocenjujejo, da bi Ukrajinci kmalu z novim, zelo učinkovitim ameriškim orožjem postali še bolj nevarni, kot so bili doslej. V vladajočem režimu se nakazujejo razpoke, saj je na primer v nedeljo na glavni državni ruski televiziji neki upokojeni polkovnik kot povabljeni gost govoril o »novem Afganistanu«.

Vsekakor ostaja eden glavnih ruskih ciljev tudi popolno zavzetje Mariupolja. Še vedno se v jeklarni in železarni Azovstal brani od 2000 do 3000 ukrajinskih vojakov, menda tudi več sto tujih plačancev. Ramzan Kadirov, čečenski tiran, ki se s svojimi četami bori v Mariupolju, je napovedal, da bo v torek zvečer železarna padla. Svetovalec Zelenskega trdi, da Rusija zdaj tam uporablja prepovedane kasetne bombe. Ukrajinski guverner okrožja Donecka pa trdi, da boji potekajo tudi v drugih predelih Mariupolja, kar je možno, glede na to, da je pod vsem tem nekdaj polmilijonskim mestom dvajset kilometrov predorov in rovov. x