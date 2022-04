Več električnih skirojev, več razbitih glav

Zaradi visoke hitrosti, ki jo dosežejo, neslišnosti in uporabnikov, ki jih ne obvladajo, so električni skiroji v prometu nevarni. Tako za voznike kot za tiste, ki jim prekrižajo pot. Težava je, da jih je v prometu vse več, posledično je tudi več nesreč in poškodb.