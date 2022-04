Kot so v sindikatu zapisali na svoji spletni strani, so ovadbo zoper omenjena vložili zaradi sumov storitve kaznivih dejanj kršitve pravic do sodelovanja pri upravljanju in kršitve sindikalnih pravic ter zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic oziroma pomoči pri storitvi omenjenih kaznivih dejanj.

Pojasnili so, da ministra in direktorja omenjenega urada sumijo, da sta v času od 1. januarja 2022 dalje namerno in zavestno kršila kolektivno pogodbo za policiste v delu, ki se nanaša na zagotavljanje pogojev za sindikalno delo.

Pri tem pa sta »z ravnanji oziroma dejanji povzročila oviranje in onemogočanje delovanja organov Policijskega sindikata Slovenije ter s svojim vplivom oziroma izrabo uradnega položaja prizadejala škodo voljenim in imenovanim sindikalnim zaupnikom in samemu sindikatu«, so zapisali.

Minister Hojs je za POP TV dejal, da želijo zgolj, da sindikalni zaupniki poleg sindikalnega dela opravljajo tudi policijsko delo, če pa tega ne želijo, se pa lahko odločijo, »da bodo svoje delo opravljali le profesionalno, kot sindikalisti«. A tega ne želijo, je dodal. Ob tem je po navedbah omenjene televizije tudi ocenil, da gre za predvolilni nastop v imenu levega političnega pola.

V sindikatu pravijo, da so tovrstne očitke pričakovali. Menijo, da minister in njegovi sodelavci kršijo kolektivno pogodbo. Cilj pa je, kot je za POP TV dejal Rok Cvetko, »prizadejati škodo sindikalnim zaupnikom, tudi na način, ki po našem mnenju ni zakonit«.