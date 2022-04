Po 40 letih plošča Otrok socializma

Danes bo v Kinu Šiška mogoče prisluhniti nastopu treh legendarnih zasedb iz začetka oziroma sredine osemdesetih, to so reški Paraf, ljubljanski Lublanski psi in Grad, prav tako z Reke. A del tega staropunkerskega iniciiranja v letošnjo pomlad in obetajoče se postkovidne čase so tudi Otroci socializma oziroma njihova vinilna plošča, ki v teh dneh doživlja ponatis. Ljubljanski punkerji, ki so igrali funk, preko katerega je Brane Bitenc, sedaj že osem let pokojni pesnik in pevec, interpretiral svoja nedolgovezna besedila, so ne samo ena bolj originalnih in nenavadnih slovenskih glasb, ampak tudi ena najboljših.