Dialog in požrešnost

Na družinski sestanek s ciljem soodločiti se o nadaljnji oskrbi ostarele gospe Danice smo povabili Daničino hčer in sina. Na sestanku je sodelovalo tudi šest zdravnikov in diplomirana medicinska sestra. Številčno okrepljena strokovna zasedba je dala težo našemu mnenju. Uspešno smo se »sporazumeli«. Daničina hči in sin sta se »strinjala« z našim mnenjem.