Zgolj preventiva ne bo zadoščala

Medtem ko je med pandemijo kolo postalo simbol upora proti vladajoči kliki, je električni skiro postal predvolilni bombon največjih vladnih strank. Motorizirani dvokolesnik brez pedalov in sedeža je namreč glavna nagrada v nagradni igri in križanki predvolilnih glasil SDS in NSi. »Človek bi skoraj pomislil, da je nekdo od mamine firme na stroške države nabavil preveč skirojev, ki se jih zdaj morajo nekako znebiti,« je to elektrificirano nagrajevanje na twitterju duhovito komentirala Primorka s psevdonimom Meg White.