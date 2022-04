Gradbena mrzlica ministra Poklukarja

Zdravstveni minister Janez Poklukar pred volitvami niza obljube o gradnjah in obnovah. Pretekle afere so pokazale, da bi se bilo smiselno na take projekte zelo pazljivo pripraviti. Poleg tega investicije v zdravstvu še vedno nimajo jasno razvidne rdeče niti.