Sistem Kolesce je v Celju dobro razvejan, v Laškem še težave

Mestna občina Celje in občina Laško sta izvedli drugi skupni projekt kolesarjenja od Celja do Laškega in naprej do Rimskih Toplic; prvega sta organizirali pred tremi leti. S tem želita prispevati k promociji rekreativnega in turističnega kolesarjenja ter trajnostni mobilnosti.