Cigler Kralj ne pozna bontona

Toninove fante v belih srajčkah z zavihanimi rokavi smo si v tej rubriki že (večkrat) privoščili, ampak saj veste, kako je to. Ne moremo si pomagati. Tudi škorpijon si ne more in piči žabo, ki ga nosi čez potok ... V glavnem: belosrajčni fantovski bend je izdal novo uspešnico. Posneli so videoprispevek, kako jih šef Matej kliče na skupinsko fotografiranje za potrebe volilne kampanje, kjer ni heca, če hočejo še naprej tako dobro delati. Seveda so vsi blazno zaposleni, sploh infrastrukturni minister Vrtovec, ki je sredi gradbišča in ve, da je treba končati do julija, ne do septembra, ker ljudje čakajo že 20 let. In tako naprej in tako dalje. Vse do srečnega konca, ko se Matej nasloni na Ciglerja Kralja in se sproži fotoaparat za ikonično fotko. In kaj je s tem narobe, nas boste pobarali. Nič. Razen Cigler-Kraljevega obnašanja. Njega namreč Tonin zmoti ravno med sočutnim pogovorom z oskrbovanko (predvidevamo) doma za starejše. Ko mu v žepu zacinglja, minister takoj seže po telefonu. In meni nič, tebi nič konča pogovor z oskrbovanko ... Cccc, minister Cigler Kralj. To je pa zelo nevljudno. Cvek iz bontona! x