Trije kralji in njih bilanca uspeha

Končno malo humorja! Končno se je predvolilna tekma prelevila v zabavne intervencije. To, kar se zadnjih deset dni pojavlja na vseh možnih internetno družabnih kanalih, je pravi rezultat letošnjih volitev. Gre za neštete ironizacije podob tega, kaj vse je SDS zgradila in naredila za nas. Od piramid v Gizi do zastonj vode z okusom iz vodnega policijskega topa. Ko se govori, da so volitve praznik demokracije, se je imelo v mislih točno to. Vsak v tem prazniku doda svoj pogled, svojo idejo in svojo smešnico. Ja, v tem je smisel. V norčevanju iz tistih, ki se hvalijo in so res prepričani, da nam nekaj dajejo.