Ne verjamejo svojemu nosu

Nedavno je prišla v javnost vseevropska raziskava o vplivu avtomobilov na življenje v mestu, ki so jo izvedli v švedskem Univerzitetnem centru za trajnostne študije. Dejstva so takšna: promet je drugi največji (in rastoči) vzrok onesnaženja v Evropi, je največji krivec za smrt otrok, glavni razlog za stresni mestni hrup in onesnaženje zraka ter glavni razlog za večanje razkoraka med revnimi in bogatimi meščani.