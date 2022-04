Skupna značilnost takih vladnih in ministrskih odločitev je bilo skoraj vedno umanjkanje kakršne koli obrazložitve, ki pa izkazuje mnogo več kot zgolj lenobo oblasti. Umanjkanje kakršnih koli razlogov neke odločbe o odvzemu statusa, zavrnitvi pravice ali zavrnitvi soglasja namreč pove vse o arbitrarnosti in samovolji odločevalca, njegovem zavestnem izstopu iz delovanja znotraj ustavnih in zakonskih omejitev ter o posledični neenaki obravnavi in diskriminaciji, ki je je bil deležen naslovnik odločitve. K sreči izvršilna oblast, ki je trenutno v rokah Janeza Janše, ni absolutna in neomejena (čeprav se v trenutku njenih prej povzetih avtoritarnih intervencij zdi, kot da je), pač pa je (še vedno) zamejena s sodno vejo oblasti, trajanjem lastnega mandata in voljo ljudstva.

Sodstvo je v teh treh letih na številnih točkah odigralo pomembno vlogo korektorja samovoljne izvršilne oblasti, saj je s podrobno obrazloženimi odločitvami vestno razveljavljalo neobrazložene samovoljne odločitve izvršilne oblasti. Problem je, da obrazložene in utemeljene reakcije sodišč ne morejo biti tako hitre in hipne, kot so bile vladne odločitve same, zato pa so, takrat ko do njih pride, toliko bolj obrazložene in utemeljene z razlogi ki se berejo kot absolutno nezadostno spričevalo Janševi vladi iz predmeta temelji demokracije in človekovih pravic ter svoboščin. Delo