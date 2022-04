Sem si mislila, da družinski zdravniki tako nimajo kaj početi in komaj čakajo, da bodo izstavljali taka potrdila. In sem pisala elektronsko prošnjo, da mi njen družinski zdravnik izda to nujno potrebno potrdilo. Pa sem se krepko uštela.

Prijazna sestra tega vestnega in res dobrega družinskega zdravnika me je poklicala po telefonu in mi razložila, da so se zdravniki kolektivno uprli in si ne bodo pustili naložiti tega dodatnega dela – ne bodo mi poslali ne potrdila ne elektronskega sporočila, da je res, da moja mati ne more priti do volišča.

Potem sem v Dnevniku na svoje veliko olajšanje prebrala sporočilo predsednika državne volilne komisije, da je vse urejeno in da lahko tako potrdilo ali kratko elektronsko sporočilo izda kateri koli zdravnik. Ni rekel, da so upokojene zdravnice izvzete. Eno tako prijazno in velikodušno doktorico poznam in upam, da mi bo še pravočasno poslala sporočilo, brez katerega moja mama, enakopravna državljanka te prepamente države, ne bi mogla uresničiti svoje demokratične pravice, in bo tudi tokrat lahko volila. 24. aprila 2022. Mogoče zadnjič.

Ne sprašujem se, koliko je tistih, ki so obupali in svojim premalo mobilnim svojcem razložili, da tokrat pač ne bodo volili, ker ne poznajo nobenega zdravnika, ki bi jim na lepe oči izdal potrdilo, da so upravičeni voliti od doma, saj vem, da gre za statistično nepomembne številke. Sprašujem pa se, kakšno sporočilo kot politično organizirana država pošiljamo tem ljudem? Da nam je zanje eno figo mar, saj so itak odpisani? Da so volitve farsa? Da njihov glas in s tem noben naš glas ne šteje? Komu je to v korist? Demokraciji in navdušenju za udeležbo na volitvah zagotovo ne!

Sonja Lokar, Ljubljana