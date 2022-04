Ni dvoma, da si take sankcije Putinov režim zasluži, da si zasluži izolacijo svetovne skupnosti, kakršne ne pomnimo v novejši zgodovini, razen morda še do Severne Koreje, potem ko je z brutalnim napadom na sosedo, ki mu ni storila ničesar, prekršil vse norme mednarodnega in humanitarnega prava ter načela ustanovne listine Organizacije združenih narodov. Toda Štefančičevo vprašanje je povsem na mestu. Čemu enakega odziva ZDA, zveze Nato, EU niso deležne tudi druge države napadalke, ki enako kršijo mednarodno pravo in resolucije ter pravila OZN? Mednje sodijo, da ne rečem prednjačijo, celo same Združene države Amerike, a do njih je Evropska unija – tu odmislim Nato, ki je itak organizacija pod njihovim poveljstvom – prizanesljiva, razumevajoča, mestoma celo kooperativna, če pomislimo na njene posamične članice, ki sedijo tudi v severnoatlantskem zavezništvu in ki so recimo ob agresiji na Irak celo neposredno pomagale agresorju. Tudi Slovenija. Naj spomnim na sklep domačega parlamentarnega odbora za zunanjo politiko leta 2003, ki sem mu edini nasprotoval, ko je ta podprl vilensko izjavo in s tem soglašal z razlogi napovedanega napada, kljub temu da je bilo vsem jasno, da so temeljili na z lažmi skonstruiranih dokazih o posedovanju orožja za množično uničevanje s strani iraškega režima Sadama Huseina. Vedeli smo, da je šlo za laži, vedeli smo, da ZDA niso imele mandata varnostnega sveta OZN, čigar inšpektorji so bili ugotovili, da očitanega orožja Irak ni imel, a smo se vseeno zavestno »prodali«, da bi si kupili Bushev da našemu vstopu v Nato. Kakšen neizbrisljiv madež na našo državno integriteto!

Prav ima Pahor, ko pravi, da svet nikoli ni bil popoln in verjetno tudi vnaprej ne bo, a ko se tega zavedamo, se moramo potruditi za to, da ga izboljšamo, zlasti če smo na položajih, ki o tem odločajo ali na to vsaj pomembno vplivajo. Biti predsednik države, premier ali zunanji minister je imeti tako moč, pomembno besedo pri tem. Toda z naše strani nobenega namiga, da si bomo prizadevali za enako ostre sankcije tudi do ZDA, če te ponovijo prakse prejšnjih desetletji, do njihove tesne in prve zaveznice na Bližnjem vzhodu, Savdske Arabije, če ne preneha takoj napadati Jemna, do Izraela, ki še vedno mrcvari palestinska ozemlja in maltretira palestinsko ljudstvo.

Pa če smo že pri nepopolnem in nepravičnem svetu: res je, da ima vsaka suverena država vso pravico, da si sama izbere politično in vojaško povezavo, toda tudi varnostna ravnotežja v geopolitiki, zlasti med dejanskima ali potencialnima jedrskima tekmecema, imajo svoj pomen. In širitev zveze Nato proti ruskim mejam je to ravnotežje, ki je nekako veljalo od 2. svetovne vojne dalje, porušila, izničila sebi v prid. Bi kdo predlagal Putinu, da sta EU in Nato pripravljeni na pogajanja o novem balansiranju, o varnostnih jamstvih, ki jih je Rusija zahtevala pred agresijo, v zameno za umik iz Ukrajine? Kje pa! Z vojnim zločincem ni dialoga. Ni druge poti, kot se še bolj oboroževati, se krepiti, se širiti – vzeli bomo v Nato še Finsko in Švedsko in stisnili hudiča v kot. No, osebno se prav slednjega razmišljanja najbolj bojim. Če bo namreč kdaj počilo, in tu mislim na neizgovorljivo ter do nedavna nepredstavljivo, bo čisto vseeno, kdo je prvi sprožil.

Aurelio Juri, Koper