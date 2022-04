Ja, tako je - brez prave klape ni nič

Potem ko lani zaradi znanih razmer niso mogli izpeljati tradicionalne prireditve, so letos v Gornji Radgoni spet povabili na svoje sejmišče vseh, ki se ukvarjajo z dejavnostmi, povezanimi z naravnim okoljem in vsemi, ki so bili navajeni, da se srečujejo na Radgonskem sejmu: ribiče, lovce in tiste, ki preživljajo prosti čas v naravi.