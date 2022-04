Na robu vasi Hudi Log je posest, na posesti je obnovljena kraška hiša z vrtom, na vrtu je drevo, na drevesu visijo trije svileni trakovi in pod drevesom stoji okrogla kamnita miza. Ob hiški je Art cafe, ki ga Ana Ličina, aromaterapevtka in parfumerka, »začara« v Aroma atelje. Takrat vsenaokrog diši po divjem in svežem ter vabi, da se oddahnemo od vsega zimskega in zaplavamo v kaj pomladnega. »Da prebudimo kreativnost v sebi in se poučimo o naravni moči rastlin ter kako jih uporabiti. Da se naučimo, kako sami naredimo kremo, dezodorant in kadilo ter kako se destilira rastline. Da izvemo, kakšen je okus divje hrane in kako simboli pravljic nagovorijo naš notranji svet. Ob vsem tem pa sprostimo spone svojega telesa, utelesimo spontanost v sebi skozi ples in glas. Dovolimo si biti. Zgolj biti,« vabi na spomladansko delavnico Urša Štrukelj, filozofinja in plesalka, ki nagovarja ženske, divje ženske, da se jim od 5. do 8. maja pridružijo na Dišečem plesnem oddihu.

Eksistencialni strah močnejši od zaupanja v življenje

»Z besedo divjina ali divja ženska nagovarjam avtentične dele nas samih, ki niso družbeno pogojeni in so neodvisni od zunanjega sveta in odzivov v njem. Človeški svet pa deluje zaradi našega socialnega čuta na način, da bi radi ugajali in bili del družbe. Tako smo zanemarili tisti del, ki se temu ne uklanja. Tam pa ležijo naši darovi in naš pristen svet, ki je bogat ravno zaradi njegove nekonvencionalne vsebine,« nam je v pogovoru zaupala kreativka Štrukljeva in poudarila, da je prav tu vir naše kreativnosti in svobode. Svet, v katerem smo pristali, je zelo okleščen vsega tega, ker imamo na splošno močno usidran strah pred neznanim. V človeški naravi je eksistencialni strah še vedno močnejši od zaupanja v življenje. Verjame, da nam dimenzija divjine v nas in seveda zunaj nas, ki to odseva, omogoča mehčanje te družbene ukleščenosti, ki je kolektivna, podrejena mentalu, nadzoru, moški paradigmi. »Svet pa potrebuje ravnovesje in pretok med kvalitetama moško-ženske energije. Obe sta enako pomembni.«

Povezati notranji in zunanji svet

Nagovarjanje divje ženske v nas nagovarja žensko naravo, da se ojača in uravnovesi moško, ki je prevzela vodstvo. »Tukaj ni diskriminacije med njima, je zgolj želja po harmoniji med dvema temeljnima principoma življenja, ki se venomer prepletata,« je razložila sogovornica in dodala, da so delavnice, ki jih ponujajo na oddihu, v celoti namenjene obujanju celostnosti in harmonije v nas. »Približajo nam telo in glas kot sredstvi lastnega utelešenja prisotnosti in sprejemanja stvari, kot so, s tem sprejemanja lastnih občutkov, misli in stanja stvari. S svojimi vsebinami, kot so stik z naravo, ples na travniku, povezovanje vonja, telesa, glasu in notranjega sveta občutkov, potovanje skozi simbole zgodb, omogočajo stik z neobljudenim in neraziskanimi deli sebe, ki so izgnani iz naših svetov. Omogoča nam sprejemanje celostnosti in je zato holističen v pristopu.«

Pomemben aspekt tega je grajenje mostov med fizičnim, materialnim svetom in duhovno dimenzijo bivanja. Spet najti ravnovesje, kajti oba sta enako pomembna. »Ne zgolj eden ne zgolj drugi. Zato je pomemben konkreten stik z divjo hrano, rastlinami, naravo okrog,« še pove sogovornica in doda, da so delavnice namenjene tistim, ki si želijo spoznati ples na svili, vsakomur, ki si želi obogatiti svoje znanje o naravni moči in uporabi divjih rastlin in aromaterapiji, izdelavi naravne kozmetike, se naučiti bolj pretanjeno poslušati svoje telo, se izražati prek giba in glasu, najti spontanost v sebi, ki je posledica pristnega stika s sabo, tako se osvobodimo omejujočih družbenih prepričanj in miselnih vzorcev, naučimo povezati notranji in zunanji svet. »Namenjene so vsakomur, ki ima radovednost sebe spoznati na svež in nov način, se preroditi in predrugačiti svoje življenje.«

Samotni sprehodi po kraški pokrajini

Poleg Štrukljeve, katere prispevek na delavnicah je v največji meri odstreti »divji« del ženske skozi stik s telesom, torej konkretno skozi gib in glas ter simboliko zgodb, bo delavnice vodilo še nekaj drugih žensk. Poleg Ane Ličina, katere strast je zasnova in izvedba različnih aromaterapevtskih izobraževanj, bo delavnico plesa na svili vodila Ronja Š. Kreć, Marša Jović pa bo pripravila delavnice veganske kuhinje. Kajti, kot je pogovor sklenila Urša Štrukelj, prostor na Krasu podpira tako skupna plesna potovanja zunaj na travniku, v hiši, pred hišo kot tudi samotne sprehode po kraški pokrajini. »Tam se boste počutili sprejete v krog ter dovolj osvobojene, da si vzamete čas popolnoma zase,« je povedala sogovornica in pogovor končala s povabilom, da prisluhnite svojemu telesu, čutom in notranjemu glasu. x