Dnevi odprtih kleti

Ob koncu pomladi, letos bo to 11. in 12. junija, briški vinarji vabijo k nepozabnemu doživetju. Okusite utrip vinogradov in začutite pozornost, ki jo vinarji namenjajo svojim trtam, da vam lahko predstavijo nepozabno doživetje.

S skrivnostmi, ki se prenašajo iz roda v rod in med katerimi so tudi skrivnosti rebule, vas bodo vinarji popeljali v vinske kleti, ki skrivajo različne zgodbe, z vami pa delili nasvete in izkušnje o umetnosti kletarjenja ter o ljubezni do trte v Brdih.

Na dogodku sodeluje 30–40 vinarjev, ki bodo poleg rednega programa degustacij vin pripravili tudi oglede kleti, fotokotičke in druge interaktivne zanimivosti, ki vas bodo popeljale v svet okusnih vin.

Vinarji so tu, da predstavijo svoje izdelke, v katere vložijo svojo dušo, zato vam z veseljem razložijo postopek priprave vina, kakšno vino imajo ter kakšen je njihov delovnik čez leto. Prav vsak izmed vinarjev pa bo svoja domača vina tudi prodajal, da boste lahko do svojega doma ali prenočišča, če ga boste izbrali v Brdih, pripeljali košček briškega duha.