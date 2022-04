Po dveh odpovedih zaradi pandemije bodo Portorož med 9. in 12. junijem 2022 ponovno obiskali harlijevci. Tja se namreč vrača težko pričakovano29. redno letno evropsko srečanje H. O. G. Rally, ki predstavlja vrhunec dogodkov na koledarju ljubiteljev harley-davidsonov. Evropsko srečanje so sicer med letoma 2017 in 2019 gostili Lugano, Praga in portugalski Cascais. Ker bo dogodek odprt za vse motocikliste, organizatorji pričakujejo do 30.000 prijateljev, navdušencev in voznikov motociklov harley-davidson.

Evropsko srečanje lastnikov imenitnih motornih koles je izjemen dogodek, ki je leta 2016 v Portorožu vzbudil ogromno zanimanja in odobravanja med obiskovalci in domačini. Destinaciji je prinesel tudi velikansko medijsko pozornost, saj je bil 25. evropski H. O. G. Rally nepozaben po vseh plateh. Tudi zato si organizator upravičeno veliko obeta od letošnjega srečanja. »Zelo se že veselimo junijskega dogodka, za katerega verjamemo, da bo odlično obiskan. Naši člani ga nestrpno pričakujejo že od leta 2019 in prepričani smo, da bo še uspešnejši, kot je bil tisti leta 2016,« je na druženju povedal Tom Robinson in dodal, da je podjetje Harley-Davidson pred dnevi predstavilo nov model, imenovan nightster, ki si ga bo junija mogoče ogledati v Portorožu.

Brez vstopnine

29. evropsko srečanje H. O. G. Rally bo ponudilo obilico dogodkov brez vstopnine. Središče dogajanja bo na Trgu prekomorskih brigad v Portorožu, kjer bo glavni oder s koncerti v živo, ob ploščadi pa bodo na ogled najnovejši modeli harley-davidson. Obiskovalci bodo lahko uživali v glasbi tudi na dveh manjši odrih na portoroški plaži in na plaži Meduza, LifeClass Hotels & Spa, kjer bo postavljen tudi Harley Bar. Nastopile bodo skupine HeaveniX, Viperstone, The Dreams, Samuel Lucas Band, Hamo & Tribute To Love, King Foo, Hellcats, San Di Ego Band in Cowboys From Hell. Ob hotelu Marko bodo potekale demonstracijske vožnje, na portoroški plaži bodo v maloprodajni vasi (shopping village) naprodaj oblačila in drugi izdelki znamke Harley-Davidson, obiskovalci pa bodo lahko obiskali tudi legendarno razstavo predelanih motociklov Custom Bike Show, ki bo potekala v petek, 10. junija, v nekdanjem skladišču soli Grando.

Motoristi ne bodo gostovali le v Portorožu, temveč se bodo lahko odpeljali tudi na izlete do bližnjih krajev. Slovenski H. O. G. Lipa chapter bo v četrtek in petek, 9. in 10. junija, organiziral skupinske vodene oglede. Po 50 do 80 motoristov bodo dvakrat na dan odpeljali v Postojno, Brkine, Škocjanske jame, Lipico, Ilirsko Bistrico in Štanjel. Turistično združenje Portorož pa je za individualne obiskovalce pripravilo različne itinerarje po piranskem podeželju s priporočenimi postanki za ogled znamenitosti in okušanje istrskih kulinaričnih dobrot.

V času festivala računajo na 75.000 prenočitev

Prireditev bo dosegla vrhunec v soboto, 11. junija, ko se bodo udeleženci z 2500 motocikli harley-davidson podali na revijalno parado po slovenski Istri. Ob 11. uri se bodo odpeljali iz Lucije proti Sečovljam, mimo Dragonje po Šmarski cesti v Koper, mimo Žusterne ob morju proti Izoli in nazaj v Portorož. »Izogibali se bomo uporabi dizelskih generatorjev in skrbeli za to, da se bo ustvarilo čim manj odpadkov, prav tako ne bomo tiskali letakov, temveč bodo vse informacije za obiskovalce na voljo le v elektronski obliki,« je Maja Plahutnik Nahtigal poudarila, da si skupaj z organizatorji močno prizadevajo, da bo dogodek izpeljan po trajnostnih načelih. Da so si organizatorji za kraj letošnjega srečanja ponovno izbrali Portorož, ki jih je očaral že leta 2016, ni naključje. Navdušili so jih naravne lepote, prijetno mediteransko podnebje in enostaven dostop z glavnih cest. Zelo zadovoljni pa so bili tudi s koordinacijo dogodka na destinaciji in gostoljubjem domačinov. »Projekt ima na eni strani velik finančni doprinos, po drugi strani pa tudi izjemno dolgoročno promocijsko vrednost in bo pomembno pripomogel k še večji prepoznavnosti naše destinacije,« je druženje zaključil Aleksander Valentin, direktor Turističnega združenja Portorož, ki pričakuje, da bodo obiskovalci v občini Piran in širše v Istri ustvarili najmanj 75.000 prenočitev. x