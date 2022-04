Primere so zasledili še pri otrocih na Danskem, Irskem, Nizozemskem in v Španiji, je danes sporočil ECDC. Devet domnevnih primerov so zabeležili tudi v ameriški zvezni državi Alabama.

»V vseh državah, ki poročajo o primerih, potekajo preiskave. Natančen vzrok hepatitisa pri teh otrocih trenutno še ni znan,« so zapisali v izjavi.

Okužba prizadela večinoma otroke

Okužba je doslej večinoma prizadela otroke, mlajše od desetih let, simptomi pa so zlatenica, driska, bruhanje in bolečine v trebuhu. V večini primerov otroci niso imeli vročine, vendar so bili nekateri primeri v Združenem kraljestvu tako hudi, da so morali bolnike premestiti na specializirane otroške enote za bolezni prebavil. Šestim otrokom so morali presaditi jetra.

Pri otrocih niso odkrili znanih virusov hepatitisa od A do E, zato britanski zdravstveni organi preučujejo povezavo z običajnimi virusi ali drugimi možnimi vzroki, kot so covid-19, okužbe ali okoljski dejavniki.

Za zdaj preiskovalci domnevajo, da je najverjetnejši vzrok okužba, so sporočili iz ECDC.

»Povezave s cepivom proti covidu-19 niso ugotovili, pri podrobnih informacijah, zbranih z vprašalniki o hrani, pijači in osebnih navadah, pa niso ugotovili nobene skupne izpostavljenosti,« so še dodali v ECDC.

Direktorica kliničnih in novih okužb pri britanski agenciji za zdravstveno varnost Meera Chand je že v petek dejala, da običajni higienski ukrepi, kot je umivanje rok, pomagajo zmanjšati širjenje številnih okužb, ki jih trenutno preiskujejo.