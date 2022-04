Na uredništvo časnika Večer se je obrnil oče 13-letnega fanta, ki trdi, da ga je na velikonočno nedeljo v bližini teniških igrišč Branik napadel mariborski župan Saša Arsenovič in ga ob tem lažje telesno poškodoval. Incident naj bi se je zgodil pozno popoldan, ko je skupina otrok vzela iz koša za smeti nekaj rabljenih teniških žogic. Oče 13-letnika je po poročanju Večera prijavil napad policiji in podal predlog za pregon zoper župana zaradi domnevnega kaznivega dejanja povzročitve lahke telesne poškodbe.

Na Policijski upravi Maribor so potrdili, da so v nedeljo zaradi dogodka, ki naj bi se zgodil tisti večer, na zapisnik sprejeli ustno kazensko ovadbo oz. predlog za pregon zaradi suma storitve kaznivega dejanja lahke telesne poškodbe. »Ker kriminalistična preiskava kaznivega dejanja še traja in tudi iz razloga, ker je v dejanje kot oškodovanec vpleten otrok, ki spada v posebej zaščiteno kategorijo oseb, vam več informacij ne moremo nuditi,« so povedali.

Trinajstletnika naj bi zgrabil za vrat in ga pričel davit

Oče 13-letnika je za Večer povedal, da se je napad zgodil potem, ko je skupina šestih otrok iz koša za smeti vzela nekaj rabljenih teniških žogic. »Takrat je mimo prišel župan in jih začel zmerjati, da so lopovi in da naj ukradene žogice vrnejo. Otroci so odgovorili, da ne kradejo, saj so jim trenerji rekli, da jih lahko vzamejo, saj da tja odvržejo le neuporabne žogice. Kljub temu se je župan na njih drl še naprej in jih zmerjal, zato so se otroci umaknili in odšli po ulici naprej. Ker se župan še kar ni umiril, se je sin zadrl nazaj in pri tem, priznam, uporabil neprimerne besede, takrat pa se je župan z vso silo zagnal proti njim in s kolesom trčil v nogo mojega sina, s krmilom pa v hrbet zadel še enega od prijateljev. Nato je mojega sina zgrabil za vrat in ga pričel daviti,« je za časnik povedal oče, ki je zaradi zaščite sina želel ostati neimenovan.

»Sin ga je nato odrinil, a ga je župan še enkrat z obema rokama prijel za vrat in ga ponovno začel daviti. Ko ga je končno le spustil, je sin začel vpiti, da bo poklical očeta, a mu je župan hotel telefon odvzeti. Kljub temu se je klic vzpostavil, žal pa po telefonu nisem mogel razbrati, kaj se dogaja. Ne glede na to mi je bilo takoj jasno, da je sin v stiski, zato sem sedel v avto in se odpeljal tja, a je župan od tam že pobegnil,«j e še povedal oče.

Arsenovič: Ker je šlo za očitni vandalizem, sem se odzval

Župan v današnjem pisnem odzivu trdi, da je skupina najstnikov v nedeljo zvečer na teniškem igrišču pred več pričami poškodovala zabojnik za rabljene žoge, ki so namenjene ponovni uporabi, predvsem mlajšim članom kluba. »Ker je šlo za očitni vandalizem, sem se na to odzval in najstnike opozoril, da se tuja lastnina ne uničuje. Opozoril niso upoštevali. Potem sem bil deležen plazu žaljivk in grobih zmerjanj s strani najstnikov,« je navedel.

Ali je dejansko tudi fizično obračunal z mladoletnikom, ni pojasnil. Poudaril pa je, da je vandalizem nesprejemljiv. »Na vandalizem sem se in se bom zmeraj odzval. Prav tako menim, da je nedopustno, da se na dobronamerna opozorila starejših najstniki (ali kdorkoli) odzivajo z žaljivkami in zmerjanji. Počakal sem, da je fant poklical očeta in tudi njemu povedal, da je sin poškodoval opremo teniškega kluba in se obnašal povsem nespoštljivo. Dogodku so bili priča tudi drugi. Razumem, da so še otroci in navihani, vseeno pa nimajo pravice uničevati tuje lastnine,« je zapisal Arsenovič v sporočilu, ki so ga poslali iz njegovega kabineta.