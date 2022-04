Vsak naš glas je neprecenljiv gradnik demokracije ter je pomemben in dragocen, saj z njim sporočamo svoja pričakovanja glede smeri razvoja države in soodločamo o mandatu za njeno vodenje, je prepričan predsednik republike Borut Pahor.

»Zaradi nastalih razmer v Evropi in svetu, po pandemiji in z vojno v Ukrajini se v naslednjih letih ne bomo soočali samo z običajnimi problemi. Zelo verjetno je, da bodo ta čas zaznamovali tudi pomembnejši strateški izzivi za Slovenijo in našo skupno Evropo,« je opozoril.

Ob tem ocenjuje, da je to razlog za utemeljene skrbi, ni pa razloga za strah. »Dovolj politično povezana Slovenija je sposobna vse te izzive obrniti v naš skupen prid,« je prepričan.

Spomnil je, da samostojne slovenske države brez demokracije ne bi bilo in je tudi ne bo. »Z udeležbo na volitvah krepimo demokratične institucije in negujemo pomen demokratičnih vrednot. Udeležba na volitvah utrjuje našo državljansko povezanost in soodgovornost za vsestransko krepitev naše skupne domovine,« je poudaril.

»Izpričajmo našo demokratično zrelost, okrepimo našo državljansko samozavest in se strpno, a odločno spoprimimo z izzivi sodobnega sveta. Z našim glasom sooblikujemo prihodnost Slovenije,« je še pozval Pahor.