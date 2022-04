Strokovnjaki Peter Suhadolc, Kurt Decker, Giovanni Costa in Livio Sirovich so v svojem poročilu oziroma oceni vplivov na okolje podaljšanja obratovanja Neka med drugim navedli, da je jedro elektrarne zgrajeno za pospeške 0,3 zemeljskega pospeška, nove naprave pa so zgrajene za pospeške od 0,6 do 0,8 zemeljskega pospeška, je na današnji novinarski konferenci navedel predstavnik AAG Franc Malečkar.

V preteklosti, denimo leta 1917, so na območju, kjer stoji nuklearka, že bili potresi tovrstne intenzitete. Če bi se ponovil tako močan potres, bi bile posledice katastrofalne, je dodal. Sklep strokovnjakov seizmologije zato je, naj se ne le ne povečuje zmogljivost Neka, ampak da se obratovanje ustavi, je nadaljeval Malečkar.

Kot je poudaril predstavnik AAG, se krška elektrarna nahaja v bližini aktivnega preloma, ob tem pa je »edina elektrarna v Evropi, ki je zgrajena na območju srednje visoke seizmičnosti«.

Malečkar: Igramo se z obstojem države oziroma naroda

Ob načrtovanju Neka sredi 70. let je bila sicer izvedena regionalna študija seizmične nevarnosti, a so jakost jedrne zgradbe izbrali na podlagi takratnih ameriških izkušenj oziroma standardov. Prav dejstvo, da so kasnejše objekte zgradili za večje pospeške, po njegovem nakazuje, da se v Neku zavedajo te nevarnosti.

Če je na tej oceni vplivov na okolje vsaj malo resnice, bi lahko razmišljali »o tem, da se pravzaprav igramo z obstojem države oziroma naroda"«, je posvaril Malečkar. Kot je spomnil, v AAG sicer niso ne za ne proti jedrski energiji kot takšni. Malečkar je navedel tudi francosko študijo iz leta 2013, izdelano za družbo Gen-I, po kateri bi morala slednja ponovno preučiti revizijo svoje strategije za projekt Krško in iskati alternativne rešitve zaradi potencialnih nevarnosti.