Februarja se je na mesečni ravni povečalo tako število zaposlenih kot tudi samozaposlenih oseb. Prvih je bilo več za 0,4 odstotka in približno 816.000, drugih pa več za 0,2 odstotka oz. nekaj več kot 96.600. V primerjavi z lanskim februarjem se je število prvih povečalo za 3,1 odstotka, drugih za 2,1 odstotka.

Število delovno aktivnih se je na mesečni ravni zvišalo pri obeh spolih, pri moških za 0,4 odstotka na približno 501.600, pri ženskah pa za 0,3 odstotka na nekaj več kot 411.000. Na letni ravni se je število delovno aktivnih moških povečalo za 3,1 odstotka in žensk za 2,9 odstotka.

Število delovno aktivnih moških se je v mesečni primerjavi najbolj ali za približno 1000 povečalo v dejavnosti gradbeništvo. Od tega se jih je 94,3 odstotka zaposlilo, med njimi jih je 13,7 odstotka sklenilo pogodbo za nedoločen čas. Največ ali 16 odstotkov jih je v tej dejavnosti opravljalo poklic zidarja. Število delovno aktivnih žensk se je medtem najbolj povečalo v predelovalnih dejavnostih. Število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu se je februarja v primerjavi z januarjem povečalo za 1,5 odstotka na približno 70.400. V medletni primerjavi se je povečalo za 8,1 odstotka.

V mesečni primerjavi se je najbolj zmanjšalo število v dejavnosti gostinstvo, in sicer za 0,1 odstotka na približno 36.600. V medletni primerjavi pa je bilo to število višje za 14,9 odstotka, kar je posledica zmanjšane aktivnosti v dejavnosti gostinstvo v prejšnjem letu zaradi ukrepov, povezanih z epidemijo covida-19, so navedli statistiki.

V primerjavi s februarjem 2017 se je število delovno aktivnih oseb v gradbeništvu povečalo za 36,7 odstotka ali za približno 18.900 oseb. Februarja je bilo med njimi 91,6 odstotka moških in 54,9 odstotka slovenskih državljanov. V preteklem petletnem obdobju se je število delovno aktivnih slovenskih državljanov v gradbeništvu povečalo za 14,6 odstotka, najbolj pa se je povečalo število delovno aktivnih državljanov iz BiH in Kosova (skupaj za 74,7 odstotka).