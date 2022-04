Center šolskih in obšolskih dejavnosti bo v okviru sofinanciranega programa, za katerega sredstva prispeva Evropski socialni sklad, krepil kompetence, veščine in znanje romskih otrok - tako predšolskih otrok, učencev kot tudi mladostnikov - na način, da bo izboljšal njihovo vključenost in uspešnost v vzgojno-izobraževalnem sistemu in v družbi.

S projektom, za katerega so odobrili 1.032.000 evrov, se bo torej sofinanciralo aktivnosti, v okviru katerih bodo razvite inovativne pedagoške prakse in prožnejše oblike za vzgojno-izobraževalno delo z romskimi otroki, ki bodo prilagojene posebnostim dela s to skupino otrok.

Razvite pedagoške prakse bodo nato uvedene v učna okolja večnamenskih romskih centrov ob upoštevanju načel individualizacije, personalizacije in diferenciacije na nivoju osnovnega in razširjenega vzgojno-izobraževalnega programa, so še zapisali v sporočilu za javnost.