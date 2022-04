Ptujsko okrožno sodišče, ki je sodilo Drevenšku, je imenovalo še dodatnega sodnika porotnika, da bi se tako izognilo morebitnemu podaljševanju sodnega postopka v primeru, če kateri od članov senata na primer zboli. A iz zapisnika o posvetovanju sodnega senata z dne 6. decembra lani izhaja, da so pri razsojanju sodelovali vsi imenovani člani senata, torej tudi nadomestna sodnica porotnica, kar pa predstavlja bistveno kršitev določb kazenskega postopka, je na današnji pritožbeni obravnavi na mariborskem višjem sodišču povedala sodnica poročevalka Simona Skorpik.

Zaradi tega je senat višjega sodišča, ki mu je predsedovala Breda Cerjak Firbas, sodbo razveljavil po uradni dolžnosti in se s vsebino sodbe in pritožbe, ki jo je vložila obramba obdolženega, ni ukvarjal.

Presenečena tako tožilstvo kot obramba.

»Veliko je bilo vloženega v ta postopek in žal mi je, da je do tega prišlo. A sodišču je treba dopustiti, da odloča in sodi. To je njegova funkcija,«"je ob izhodu iz sodne dvorane dejala višja tožilka Teja Kukovec Belšak.

Drevenškov zagovornik Andrej Kac je povedal, da je bil sicer prepričan, da sodba ne bo obveljala, a ni pričakoval, da na takšen način. »Presenečen sem glede razloga za vrnitev v ponovno sojenje na prvi stopnji. Sicer pa sem glede na vsebino sodbe in njeno obrazložitev pričakoval, da bo zadeva razveljavljena in vrnjena v novo sojenje,« je dejal.

Obdolženi ni bil prisoten pri današnji razglasitvi odločitve, saj po navedbah predsednice senata višjega sodišča ni želel prisostvovati pritožbeni seji. Ostaja pa v priporu.

Umor je priznal

Drevenšek je tik pred sklenitvijo glavne obravnave na ptujskem sodišču priznal, da je na božič leta 2020 vzel življenje nekdanji partnerki, nato pa ob prisotnosti sina še njenima staršema. Sodni senat pod vodstvom Marjana Strelca je skoraj v celoti prisluhnil zahtevi tožilstva in obdolženega obsodil na dosmrtno zaporno kazen, ki je najdaljša izrečena kazen v slovenskem sodnem sistemu doslej.

Obramba se je na sodbo pritožila. Po besedah Kaca je zadeva »odprta iz vseh razlogov«. Pritožbo je napovedal že ob razglasitvi sodbe decembra lani, saj tožilstvu po njegovem prepričanju med drugim ni uspelo dokazati oteževalnih okoliščin, ki so ključne pri odmeri kazni.

Drevenšek je bil obsojen, ker je po navedbah tožilstva na zahrbten način in iz koristoljubja najprej umoril zunajzakonsko partnerko, nato pa v njuni hiši še taščo in tasta. Kot izhaja iz obtožnice, se je z nekdanjo partnerko preko sporočil SMS dogovoril za predajo božičnih daril sinu, s katerim se je nedavno odselila. Ko sta se srečala na dvorišču stanovanjske hiše v Gerečji vasi, sta se mirno pogovarjala, ko sta vstopila v hišo, pa je partnerko večkrat zabodel s kuhinjskim nožem, zato je na kraju umrla.

Po napadu nanjo se je napadalec odpravil v sosednjo hišo, kjer so živeli njeni starši in pazili njunega sina. Kljub prisotnosti svojega otroka je z istim kuhinjskim nožem večkrat zabodel in porezal tasta in taščo, zaradi česar je prvi na kraju umrl, druga pa še isti dan v bolnišnici.

Strelec je v obrazložitvi sodbe med drugim navedel, da so bila očitana kazniva dejanja nedvomno dokazana in to v najhujši očitani obliki, storilec pa se jih je zavedal, saj je ravnal premišljeno in naklepno, po mnenju izvedenca psihiatrije tudi ne v stanju bistveno zmanjšane prištevnosti.